Fluminense libera Ganso para assinar com novo clube

O Fluminense informou que o meia Paulo Henrique Ganso foi liberado para se acertar com um novo clube nesta terça-feira (26). O contrato do jogador com o Tricolor vai até o fim deste ano e não seria renovado, como antecipado pelo Lance! no mês passado.

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O camisa 10 conversou com a diretoria do Flu no início desta semana, informando o interesse de outro clube na sua contratação. Ganso poderia assinar um pré-contrato na janela do meio do ano e deixar o Fluminense no fim da temporada. As partes, no entanto, concordaram em encerrar o vínculo já neste momento após o meia concretizar o negócio com o clube interessado. A tendência é por uma rescisão amigável.

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Ganso em treino do Fluminense (Foto: Marina Garcia/FFC)

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O que o Fluminense precisa para se classificar na Libertadores?

O Fluminense manteve chances de classificação às oitavas de final da Libertadores ao vencer o Bolívar por 2 a 1, nesta terça-feira (19), no Maracanã. Apesar do triunfo, o Tricolor não conseguiu o saldo necessário para depender apenas de si e chega à última rodada pressionado no Grupo C.

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Agora, com cinco pontos, mesma pontuação dos bolivianos, o time carioca precisa conseguir um resultado contra o Deportivo La Guaira, no dia 27, no Maracanã, melhor do que o do Bolívar diante do Independiente Rivadavia.

1 - Se vencer o La Guaira, torce para o Bolívar empatar ou perder.

2 - Se empatar com o La Guaira, torce para a derrota do Bolívar.

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