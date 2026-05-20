menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Fifa monitora surto de Ebola na RD Congo antes da Copa do Mundo

Os torcedores permanecem restritos para ingressar nos países-sede

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/05/2026
13:51
Favorite o Lance! no Google
Bandeira dos Estados Unidos .
imagem cameraBandeira dos Estados Unidos hasteada ao horizonte. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A menos de um mês do pontapé inicial da Copa do Mundo, os Estados Unidos anunciaram uma exceção crucial em suas restrições de fronteira. A seleção da República Democrática do Congo teve sua entrada autorizada em solo americano para disputar o torneio, contornando o rígido bloqueio migratório imposto devido a um surto de Ebola no leste do continente africano.

continua após a publicidade

Relacionadas

Sob a chancela da Fifa e de autoridades globais de saúde, o plano visa blindar a competição sem excluir o país, que retorna à Copa após 52 anos de ausência.

A flexibilização, contudo, é restrita aos atletas e à comissão técnica. Os torcedores congoleses continuam proibidos de viajar para os países-sede. Como a delegação realiza sua preparação em solo europeu, há a expectativa de que o elenco esteja isento da quarentena obrigatória de 21 dias. Caso algum membro tenha passado pela RDC recentemente, será submetido aos mesmos critérios rigorosos de isolamento e testagem aplicados aos cidadãos norte-americanos no desembarque.

continua após a publicidade

➡️ Guia completo do Lance! saiba tudo sobre Portugal na Copa do Mundo

A gravidade do surto africano

O sinal de alerta foi acionado em decorrência da gravidade da crisena África. Até o momento, o vírus já causou 134 mortes e contabiliza mais de 500 casos suspeitos. A grande preocupação da Organização Mundial da Saúde (OMS) gira em torno da cepa responsável pelo surto: a Bundibugyo, para a qual ainda não existem vacinas ou tratamentos consolidados. Cientistas correm contra o tempo, e a expectativa é de que uma solução médica seja desenvolvida nos próximos dois meses.

Força-tarefa internacional e monitoramento

Diante do cenário, a entidade máxima do futebol assumiu o protagonismo das articulações e montou um comitê de crise internacional. Em posicionamento oficial, a instituição garantiu estar ciente da situação e em contato direto com a federação congolesa para assegurar o cumprimento de todas as diretrizes médicas.

continua após a publicidade

⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O retorno histórico aos gramados

Apesar do drama extracampo, a participação dos Leopardos (alcunha da seleção congolesa) está confirmada. A equipe integra o Grupo K, ao lado de Portugal, Colômbia e Uzbequistão.

DataAdversárioLocal

17 de junho

Portugal

Houston (EUA)

23 de junho

Colômbia

Guadalajara (MEX)

27 de junho

Uzbequistão

Atlanta (EUA)

Seleção da RD Congo comemora classificação para a Copa após vencer a Jamaica.
Jogadores e comissão técnica da RD Congo comemoram classificação para a Copa do Mundo após vencer a Jamaica. (Foto: Ulises Ruiz/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias