'Geração Belga' joga a sobrevivência para evitar fracasso em sua possível última Copa A Bélgica enfrenta a Nova Zelândia precisando de um bom resultado para avançar na Copa

A Bélgica entra em campo na madrugada deste sábado (27) com a sobrevivência em jogo na Copa do Mundo. A seleção precisa de um bom resultado diante da Nova Zelândia para seguir sonhando com a classificação à segunda fase e manter vivo o projeto da tão badalada geração belga, que pode estar disputando seu último Mundial.

A Bélgica entra em campo na madrugada deste sábado (27) com a sobrevivência em jogo na Copa do Mundo. A seleção precisa de um bom resultado diante da Nova Zelândia para seguir sonhando com a classificação à segunda fase e manter vivo o projeto da tão badalada geração belga, que pode estar disputando seu último Mundial.

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Grande parte dos principais nomes da equipe podem já estar vivendo final da carreira e dificilmente voltarão a disputar uma Copa do Mundo. Por isso, a atual edição do torneio pode representar a despedida da "geração de ouro", que ainda busca um desempenho marcante em Mundiais.

Entre os veteranos, o goleiro Courtois, de 34 anos, já avisou que pretende se aposentar da seleção após a Copa. O atacante Romelu Lukaku, maior artilheiro da história da Bélgica, também vive um momento de incerteza. Aos 34 anos, o camisa 9 convive com problemas físicos recentes e ainda não conseguiu atuar em sua melhor condição no torneio. Outro líder da equipe, Kevin De Bruyne, também tem 34 anos e, ao que tudo indica, disputa sua última Copa do Mundo.

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A pressão sobre essa geração aumentou após o fracasso no Catar, em 2022. Apontada como uma das possíveis candidatas a chegar longe, a Bélgica acabou eliminada ainda na fase de grupos, resultado que gerou fortes questionamentos sobre o fim do ciclo da geração.

Quatro anos depois, alguns dos principais nomes seguem na seleção, mas o início de campanha voltou a frustrar. A equipe comandada por Rudi García empatou os dois primeiros jogos da fase de grupos, contra Egito e Irã, marcou apenas um gol e chega à rodada decisiva pressionada.

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Jogadores da Bélgica (Frederic J. Brown / AFP)

Cenário da Bélgica na Copa

A Bélgica enfrenta a Nova Zelândia à 0h deste sábado (27) precisando vencer para garantir a classificação às oitavas de final. O empate também pode ser suficiente. Nesse cenário, a seleção pode avançar em segundo lugar caso o Egito vença o Irã ou até como uma das melhores terceiras colocadas, dependendo dos resultados dos demais grupos. Já uma derrota elimina os belgas da competição.

Mesmo em caso de classificação, a campanha irregular pode cobrar seu preço no mata-mata. Se terminar em segundo ou terceiro lugar do Grupo G, a Bélgica deverá cruzar o caminho de Argentina ou Portugal já nas oitavas de final. Para terminar na liderança da chave, além de vencer a Nova Zelândia, a equipe ainda precisa torcer por um tropeço do Egito diante do Irã e tirar uma diferença de dois gols no saldo.

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