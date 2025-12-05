O caminho da Seleção Brasileira em busca do tão aguardado Hexa será traçado a partir das 14h (de Brasília) desta sexta-feira (5). Com Carlo Ancelotti ocupando um dos assentos da plateia do Kennedy Center, em Washington, a Fifa vai sortear o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, que será realizada em conjunto por Canadá, Estados Unidos e México. Com 48 seleções, será a maior de todos os tempos.

Cabeça de chave, o Brasil terá a bolinha alocada no Pote 1. Assim, a Seleção já sabe que não irá pegar nenhum anfitrião na primeira fase e tampouco alguma das outras oito melhores equipes do planeta. Mas isso não é garantia de que terá vida fácil na Copa do Mundo a partir do sorteio desta sexta-feira. E são duas as razões.

A primeira é que, por ser quinta colocada no ranking da Fifa, a Seleção Brasileira ficou de fora do critério que colocou em lados opostos Espanha, Argentina, França e Inglaterra, atualmente as quatro melhores do ranking mundial. Assim, caso todas elas se classifiquem em primeiro em seus grupos no Mundial do ano que vem, uma delas poderá cruzar o caminho do Brasil já nas quartas de final — nesse caso, também considerando que a Seleção termine como campeã do grupo.

A outra razão é que o sorteio da Copa do Mundo vai definir também em que região a Seleção irá jogar. Carlo Ancelotti já disse em diversas entrevistas que gostaria que o Brasil atuasse na costa oeste dos Estados Unidos, por causa do clima. Naquele lado do mapa, haverá jogos em Los Angeles, San Francisco, Seattle e Vancouver. Ficar por lá, porém, vai depender do sorteio desta sexta.

Regras do sorteio prevê grupos formados por diferentes forças do futebol

Independentemente dessas regras, a Seleção Brasileira não deverá ter maiores dificuldades para avançar de fase na Copa do Mundo do próximo ano.

Isso porque as 48 seleções serão divididas em 12 grupos que, à exceção (talvez) da repescagem europeia, serão formados mesclando equipes fortes, médias e azarões. Os dois primeiros colocados avançam, além de oito dos 12 terceiros colocados.