menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

É hoje! Sorteio define caminho do Brasil rumo ao hexa da Copa do Mundo

Seleção conhece grupo do Mundial a partir das 14h (de Brasília)

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/12/2025
06:45
Sorteio dos grupos da Copa do Mundo será nesta sexta-feira (5)
imagem cameraSorteio dos grupos da Copa do Mundo será nesta sexta-feira, no Kennedy Center (Divulgação/Fifa)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O caminho da Seleção Brasileira em busca do tão aguardado Hexa será traçado a partir das 14h (de Brasília) desta sexta-feira (5). Com Carlo Ancelotti ocupando um dos assentos da plateia do Kennedy Center, em Washington, a Fifa vai sortear o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, que será realizada em conjunto por Canadá, Estados Unidos e México. Com 48 seleções, será a maior de todos os tempos.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Sorteio da Copa do Mundo: onde assistir, horário, local e regras

Cabeça de chave, o Brasil terá a bolinha alocada no Pote 1. Assim, a Seleção já sabe que não irá pegar nenhum anfitrião na primeira fase e tampouco alguma das outras oito melhores equipes do planeta. Mas isso não é garantia de que terá vida fácil na Copa do Mundo a partir do sorteio desta sexta-feira. E são duas as razões.

A primeira é que, por ser quinta colocada no ranking da Fifa, a Seleção Brasileira ficou de fora do critério que colocou em lados opostos Espanha, Argentina, França e Inglaterra, atualmente as quatro melhores do ranking mundial. Assim, caso todas elas se classifiquem em primeiro em seus grupos no Mundial do ano que vem, uma delas poderá cruzar o caminho do Brasil já nas quartas de final — nesse caso, também considerando que a Seleção termine como campeã do grupo.

continua após a publicidade

A outra razão é que o sorteio da Copa do Mundo vai definir também em que região a Seleção irá jogar. Carlo Ancelotti já disse em diversas entrevistas que gostaria que o Brasil atuasse na costa oeste dos Estados Unidos, por causa do clima. Naquele lado do mapa, haverá jogos em Los Angeles, San Francisco, Seattle e Vancouver. Ficar por lá, porém, vai depender do sorteio desta sexta.

➡️Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

Regras do sorteio prevê grupos formados por diferentes forças do futebol

Independentemente dessas regras, a Seleção Brasileira não deverá ter maiores dificuldades para avançar de fase na Copa do Mundo do próximo ano.

continua após a publicidade

Isso porque as 48 seleções serão divididas em 12 grupos que, à exceção (talvez) da repescagem europeia, serão formados mesclando equipes fortes, médias e azarões. Os dois primeiros colocados avançam, além de oito dos 12 terceiros colocados.

Sorteio Copa do Mundo
Sorteio vai definir os grupos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Kurt Schorrer/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias