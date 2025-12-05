A expectativa para o sorteio da Copa do Mundo só aumenta, e a torcida já tem sua favorita ao título. Em enquete realizada com os leitores do Lance!, o Brasil apareceu como principal candidato à taça, liderando com folga a votação.

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

Internautas elegem seleção favorita a vencer Copa do Mundo

Brasil → 39,1%

Espanha → 22,3%

Argentina → 20,7%

Outra seleção → 11,2%

Alemanha → 3,4%

Inglaterra → 1,7%

Bélgica → 1,7%

A Seleção Brasileira obteve 39,1% da preferência do público. Logo atrás aparecem Espanha, com 22,3%, e Argentina, atual campeã mundial, com 20,7%, mostrando equilíbrio entre as principais forças do futebol internacional.

Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A opção "outra seleção" somou 11,2% dos votos, indicando que parte dos torcedores aposta em uma possível surpresa na Copa do Mundo. Já Alemanha ficou com 3,4%, enquanto Inglaterra e Bélgica empataram com 1,7% cada.

Chegada de Carlo Ancelotti renovou confiança dos torcedores para a Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Sorteio dos grupos começa logo mais

A Fifa realiza nesta sexta-feira (5) o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento será realizado no Kennedy Center, em Washington, a partir das 14h (de Brasília). A cerimônia terá apresentação da supermodelo Heidi Klum e do ator e comediante Kevin Hart. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também é aguardado.

O sorteio terá transmissão para o mundo todo. No Brasil, poderá ser acompanhado pela Globo (TV aberta), SporTV (fechada) e GeTV, CazéTV e Fifa+ (streaming). ➡️Clique para assistir ao sorteio