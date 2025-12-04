Brasil hexa? Jornal americano aponta favoritos para a Copa do Mundo

O jornal "The Athletic" publicou nesta quinta-feira (4) um ranking com a projeção das seleções para a Copa do Mundo de 2026, incluindo a posição do Brasil na competição. O diário norte-americano organizou, da primeira à 64ª colocação, as equipes que considera mais próximas do título no Mundial. A Argentina aparece na liderança do ranking, enquanto a Seleção ocupa o quinto lugar, atrás de Espanha, França e Inglaterra.

Segundo o periódico, a seleção argentina mantém vantagem em relação às demais pelo histórico recente, marcado pela conquista da Copa no Catar, em 2022, e pelos títulos da Copa América em 2021 e 2024. O "The Athletic" também menciona a continuidade do trabalho de Lionel Scaloni e a presença de Messi como fatores que sustentam a posição de destaque.

No segundo posto, o jornal norte-americano coloca a Espanha, citando o elenco formado por jogadores jovens no setor ofensivo. França e Inglaterra aparecem na sequência. O Brasil é listado na quinta posição, com o veículo destacando o intervalo desde o último título mundial e as eliminações recentes para seleções europeias. O períodico também menciona a chegada de Carlo Ancelotti para a disputa do próximo ciclo.

O ranking foi elaborado mesmo sem a definição completa das vagas da Copa. O torneio terá 48 participantes: 42 já garantidos, 16 europeus que disputarão quatro lugares e outras seis seleções que brigam por duas vagas nos playoffs intercontinentais.

Na avaliação do "The Athletic", a força das equipes é o critério central da lista, o que faz, por exemplo, a 17ª seleção da Europa aparecer à frente da melhor da Oceania.

Argentina conquistou o título da Copa do Mundo 2022 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Argentina em 1º e Brasil 5º: veja o Top-30 da Copa do Mundo:

1 . Argentina 2 . Espanha 3 . França 4 . Inglaterra 5 . Brasil 6 . Países Baixos 7 . Portugal 8 . Alemanha 9 . Marrocos 10 . Colômbia 11 . Croácia 12 . Uruguai 13 . Bélgica 14 . Egito 15 . Senegal 16 . Equador 17 . Coreia do Sul 18 . Noruega 19 . Costa do Marfim 20 . Japão 21 . México 22 . Itália 23 . Suíça 24 . Gana 25 . Estados Unidos 26 . Austrália 27 . Áustria 28 . Argélia 29 . Dinamarca 30 . Irã

