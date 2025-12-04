Brasil hexa? Jornal americano aponta favoritos para a Copa do Mundo
"The Athletic" organizou, da 1ª à 64ª colocação, as equipes que considera mais próximas do título no Mundial
- Matéria
- Mais Notícias
O jornal "The Athletic" publicou nesta quinta-feira (4) um ranking com a projeção das seleções para a Copa do Mundo de 2026, incluindo a posição do Brasil na competição. O diário norte-americano organizou, da primeira à 64ª colocação, as equipes que considera mais próximas do título no Mundial. A Argentina aparece na liderança do ranking, enquanto a Seleção ocupa o quinto lugar, atrás de Espanha, França e Inglaterra.
Relacionadas
➡️Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição
Segundo o periódico, a seleção argentina mantém vantagem em relação às demais pelo histórico recente, marcado pela conquista da Copa no Catar, em 2022, e pelos títulos da Copa América em 2021 e 2024. O "The Athletic" também menciona a continuidade do trabalho de Lionel Scaloni e a presença de Messi como fatores que sustentam a posição de destaque.
No segundo posto, o jornal norte-americano coloca a Espanha, citando o elenco formado por jogadores jovens no setor ofensivo. França e Inglaterra aparecem na sequência. O Brasil é listado na quinta posição, com o veículo destacando o intervalo desde o último título mundial e as eliminações recentes para seleções europeias. O períodico também menciona a chegada de Carlo Ancelotti para a disputa do próximo ciclo.
O ranking foi elaborado mesmo sem a definição completa das vagas da Copa. O torneio terá 48 participantes: 42 já garantidos, 16 europeus que disputarão quatro lugares e outras seis seleções que brigam por duas vagas nos playoffs intercontinentais.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Na avaliação do "The Athletic", a força das equipes é o critério central da lista, o que faz, por exemplo, a 17ª seleção da Europa aparecer à frente da melhor da Oceania.
Argentina em 1º e Brasil 5º: veja o Top-30 da Copa do Mundo:
- Argentina
- Espanha
- França
- Inglaterra
- Brasil
- Países Baixos
- Portugal
- Alemanha
- Marrocos
- Colômbia
- Croácia
- Uruguai
- Bélgica
- Egito
- Senegal
- Equador
- Coreia do Sul
- Noruega
- Costa do Marfim
- Japão
- México
- Itália
- Suíça
- Gana
- Estados Unidos
- Austrália
- Áustria
- Argélia
- Dinamarca
- Irã
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias