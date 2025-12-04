menu hamburguer
Copa do Mundo

Brasil hexa? Jornal americano aponta favoritos para a Copa do Mundo

"The Athletic" organizou, da 1ª à 64ª colocação, as equipes que considera mais próximas do título no Mundial

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Nathalia Gomes
04/12/2025
14:26
Atualizado há 1 minutos
Seleção Brasileira perfilada para encarar a Tunísia em amistoso da Data Fifa
imagem cameraSeleção Brasileira perfilada para encarar a Tunísia em amistoso da Data Fifa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
O jornal "The Athletic" publicou nesta quinta-feira (4) um ranking com a projeção das seleções para a Copa do Mundo de 2026, incluindo a posição do Brasil na competição. O diário norte-americano organizou, da primeira à 64ª colocação, as equipes que considera mais próximas do título no Mundial. A Argentina aparece na liderança do ranking, enquanto a Seleção ocupa o quinto lugar, atrás de Espanha, França e Inglaterra.

Segundo o periódico, a seleção argentina mantém vantagem em relação às demais pelo histórico recente, marcado pela conquista da Copa no Catar, em 2022, e pelos títulos da Copa América em 2021 e 2024. O "The Athletic" também menciona a continuidade do trabalho de Lionel Scaloni e a presença de Messi como fatores que sustentam a posição de destaque.

No segundo posto, o jornal norte-americano coloca a Espanha, citando o elenco formado por jogadores jovens no setor ofensivo. França e Inglaterra aparecem na sequência. O Brasil é listado na quinta posição, com o veículo destacando o intervalo desde o último título mundial e as eliminações recentes para seleções europeias. O períodico também menciona a chegada de Carlo Ancelotti para a disputa do próximo ciclo.

O ranking foi elaborado mesmo sem a definição completa das vagas da Copa. O torneio terá 48 participantes: 42 já garantidos, 16 europeus que disputarão quatro lugares e outras seis seleções que brigam por duas vagas nos playoffs intercontinentais.

Na avaliação do "The Athletic", a força das equipes é o critério central da lista, o que faz, por exemplo, a 17ª seleção da Europa aparecer à frente da melhor da Oceania.

Lionel Messi - Argentina x França
Argentina conquistou o título da Copa do Mundo 2022 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Argentina em 1º e Brasil 5º: veja o Top-30 da Copa do Mundo:

    1.
  1. Argentina
    2. 2.
  2. Espanha
    3. 3.
  3. França
    4. 4.
  4. Inglaterra
    5. 5.
  5. Brasil
    6. 6.
  6. Países Baixos
    7. 7.
  7. Portugal
    8. 8.
  8. Alemanha
    9. 9.
  9. Marrocos
    10. 10.
  10. Colômbia
    11. 11.
  11. Croácia
    12. 12.
  12. Uruguai
    13. 13.
  13. Bélgica
    14. 14.
  14. Egito
    15. 15.
  15. Senegal
    16. 16.
  16. Equador
    17. 17.
  17. Coreia do Sul
    18. 18.
  18. Noruega
    19. 19.
  19. Costa do Marfim
    20. 20.
  20. Japão
    21. 21.
  21. México
    22. 22.
  22. Itália
    23. 23.
  23. Suíça
    24. 24.
  24. Gana
    25. 25.
  25. Estados Unidos
    26. 26.
  26. Austrália
    27. 27.
  27. Áustria
    28. 28.
  28. Argélia
    29. 29.
  29. Dinamarca
    30. 30.
  30. Irã

