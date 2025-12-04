Nas últimas semanas, a imagem de uma possível camisa amarela da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 vazou, gerando reações em toda a internet. Porém, o site especializado em vazamentos e análises de camisas de futebol, "Footy Headlines", usou as redes sociais para negar que o novo manto fosse aquele, afirmando que o design ainda sofrerá mudanças.

Footy Headlines nega que esta será a nova camisa da Seleção. (Foto: Reprodução/X/FootyHeadlines)

Caso este realmente tenha sido um projeto descontinuado, não seria a primeira vez que isso acontece neste ciclo final rumo à próxima Copa do Mundo. No começo do segundo semestre de 2025, uma informação vazada confirmou que a Nike, distribuidora de materiais esportivos da Seleção, planejava fazer a camisa II do Brasil usando a cor vermelha, causando revolta em grande parte dos brasileiros. Depois de toda a confusão, a marca americana voltou atrás, cancelando a ideia e mantendo o tradicional azul.

Segundo os "leakers", a ideia original da fornecedora esportiva era mostrar que o Brasil joga com garra, dá o sangue em campo. No entanto, diversos fatores foram determinantes para o cancelamento da ideia, especialmente o político.

Nova camisa da Seleção Brasileira

Com o fracasso de uma camisa que nem ao menos foi lançada, a Nike repensou e reformulou a camisa II, que já foi vazada e confirmada por diversos sites especializados.

Nova camisa II do Brasil, segundo o "Footy Headlines". (Foto: Reprodução/X/Footy Headlines)

O tradicional "Swoosh" da Nike foi substituído pelo logo da marca Jordan, que sempre participa de parcerias com a empresa estadunidense.

Tecnologia na camisa

O novo manto da Seleção Brasileira, assim como todos os outros que serão fabricados pela mesma fornecedora, terão uma tecnologia inovadora no modelo jogador. O "Aerofit", como divulgado pela própria Nike, irá garantir uma maior ventilação e absorção de suor, permitindo que o desempenho dos atletas melhore. É como se tivesse um "ar condicionado" na camisa.