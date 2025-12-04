menu hamburguer
Futebol Internacional

Com Vini no top 10, jornal elege os 100 melhores jogadores da Copa de 2026

Nove brasileiros entraram no ranking que é liderado por Mbappé

Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/12/2025
14:02
Vini Jr durante amistoso Brasil x Senegal (Foto: Ian Kington / AFP)
Vini Jr durante amistoso Brasil x Senegal (Foto: Ian Kington / AFP)
Ver Resumo da matéria por IA
Ranking do 'The Athletic' elege os 100 melhores jogadores para a Copa do Mundo de 2026.
Vini Jr. é o único brasileiro entre os 10 primeiros, ocupa a 10ª posição.
12 jogadores franceses estão na lista, Brasil e Espanha têm 9 cada um.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O jornal "The Athletic", complemento esportivo do "The New York Times", divulgou, na última quarta-feira (3), um ranking elegendo os 100 melhores jogadores que disputarão a Copa do Mundo de 2026. Vini Jr. é o único brasileiro entre os dez primeiros. Mbappé lidera, Messi é o 8º e Cristiano Ronaldo aparece apenas em 25º.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além de Vini Jr., outros oito brasileiros estão entre os 100 melhores jogadores da próxima Copa do Mundo. Raphinha é o 14º, Gabriel Magalhães 23º, Alisson 42º, Bruno Guimarães 45º, Marquinhos 59º, Estêvão 92º, Rodrygo 93º e Matheus Cunha 99º.

O país com maior número de representantes é a França, com 12 atletas. Brasil e Espanha, com nove, além de Portugal, Inglaterra e Alemanha, com sete cada. Para formar o ranking, o "The Athletic" considerou a forma atual dos jogadores, o desempenho histórico, importância para o país, valor de transferência e a classificação no "FC26" - jogo de videogame da EA Sports.

Mbappé em jogo da França contra o Azerbaijão pelas Eliminatórias (Foto: Franck Fife / AFP)
Mbappé lidera o ranking dos melhores jogadores da Copa de 2026 (Foto: Franck Fife / AFP)

Confira o ranking completo do The Athletic

  1. Kylian Mbappé (França)
  2. Erling Haaland (Noruega)
  3. Lamine Yamal (Espanha)
  4. Harry Kane (Inglaterra)
  5. Pedri (Espanha)
  6. Jude Bellingham (Inglaterra)
  7. Vini Jr. (Brasil)
  8. Lionel Messi (Argentina)
  9. Kevin De Bruyne (Bélgica)
  10. Donnarumma (Itália)
  11. Van Dijk (Holanda)
  12. Rodri (Espanha)
  13. Vitinha (Portugal)
  14. Raphinha (Brasil)
  15. Luis Diaz (Colômbia)
  16. Saka (Inglaterra)
  17. Lewandowski (Polônia)
  18. Declan Rice (Inglaterra)
  19. Salah (Egito)
  20. Dembélé (França)
  21. Caicedo (Equador)
  22. Hakimi (Marrocos)
  23. Gabriel Magalhães (Brasil)
  24. Olise (França)
  25. Cristiano Ronaldo (Portugal)
  26. Courtois (Bélgica)
  27. Valverde (Uruguai)
  28. Kimmich (Alemanha)
  29. Bruno Fernandes (Portugal)
  30. Arda Guler (Turquia)
  31. Bastoni (Itália)
  32. Julián Álvarez (Argentina)
  33. Modric (Croácia)
  34. Musiala (Alemanha)
  35. Nuno Mendes (Portugal)
  36. De Jong (Holanda)
  37. Son (Coreia do Sul)
  38. Mané (Senegal)
  39. Pulisic (Estados Unidos)
  40. Xhaka (Suíça)
  41. Saliba (França)
  42. Alisson (Brasil)
  43. Alphonso Davies (Canadá)
  44. João Neves (Portugal)
  45. Bruno Guimarães (Brasil)
  46. Wirtz (Alemanha)
  47. Lautaro Martínez (Argentina)
  48. Mac Allister (Argentina)
  49. Rúben Dias (Portugal)
  50. Rüdiger (Alemanha)
  51. Taremi (Irã)
  52. Gakpo (Holanda)
  53. Odegaard (Noruega)
  54. Enzo Fernández (Argentina)
  55. Doku (Bélgica)
  56. Gvardiol (Croácia)
  57. Gravenberch (Holanda)
  58. Pacho (Equador)
  59. Marquinhos (Brasil)
  60. Alexander-Arnold (Inglaterra)
  61. Koundé (França)
  62. Maignan (França)
  63. Barella (Itália)
  64. Mahrez (Argélia)
  65. Dibu Martínez (Argentina)
  66. Doué (França)
  67. Barcola (França)
  68. McTominay (Escócia)
  69. Cole Palmer (Inglaterra)
  70. Phil Foden (Inglaterra)
  71. Kudus (Gana)
  72. Nico Williams (Espanha)
  73. Tchouaméni (França)
  74. Havertz (Alemanha)
  75. Marcus Thuram (França)
  76. Gavi (Espanha)
  77. Dani Olmo (Espanha)
  78. Marmoush (Egito)
  79. Tonali (Itália)
  80. Reijnders (Holanda)
  81. Semenyo (Gana)
  82. Diomande (Costa do Marfim)
  83. Brahim Díaz (Marrocos)
  84. Xavi Simons (Holanda)
  85. Rafael Leão (Portugal)
  86. Khusanov (Uzbequistão)
  87. Zubimendi (Espanha)
  88. Camavinga (França)
  89. Cubarsí (Espanha)
  90. Ter Stegen (Alemanha)
  91. Nico Jackson (Senegal)
  92. Estêvão (Brasil)
  93. Rodrygo (Brasil)
  94. Ekitiké (França)
  95. Pavlovic (Alemanha)
  96. Huijsen (Espanha)
  97. Gilberto Mora (México)
  98. Mitoma (Japão)
  99. Matheus Cunha (Brasil)
  100. Kubo (Japão)

