Com Vini no top 10, jornal elege os 100 melhores jogadores da Copa de 2026
Nove brasileiros entraram no ranking que é liderado por Mbappé
O jornal "The Athletic", complemento esportivo do "The New York Times", divulgou, na última quarta-feira (3), um ranking elegendo os 100 melhores jogadores que disputarão a Copa do Mundo de 2026. Vini Jr. é o único brasileiro entre os dez primeiros. Mbappé lidera, Messi é o 8º e Cristiano Ronaldo aparece apenas em 25º.
Além de Vini Jr., outros oito brasileiros estão entre os 100 melhores jogadores da próxima Copa do Mundo. Raphinha é o 14º, Gabriel Magalhães 23º, Alisson 42º, Bruno Guimarães 45º, Marquinhos 59º, Estêvão 92º, Rodrygo 93º e Matheus Cunha 99º.
O país com maior número de representantes é a França, com 12 atletas. Brasil e Espanha, com nove, além de Portugal, Inglaterra e Alemanha, com sete cada. Para formar o ranking, o "The Athletic" considerou a forma atual dos jogadores, o desempenho histórico, importância para o país, valor de transferência e a classificação no "FC26" - jogo de videogame da EA Sports.
Confira o ranking completo do The Athletic
- Kylian Mbappé (França)
- Erling Haaland (Noruega)
- Lamine Yamal (Espanha)
- Harry Kane (Inglaterra)
- Pedri (Espanha)
- Jude Bellingham (Inglaterra)
- Vini Jr. (Brasil)
- Lionel Messi (Argentina)
- Kevin De Bruyne (Bélgica)
- Donnarumma (Itália)
- Van Dijk (Holanda)
- Rodri (Espanha)
- Vitinha (Portugal)
- Raphinha (Brasil)
- Luis Diaz (Colômbia)
- Saka (Inglaterra)
- Lewandowski (Polônia)
- Declan Rice (Inglaterra)
- Salah (Egito)
- Dembélé (França)
- Caicedo (Equador)
- Hakimi (Marrocos)
- Gabriel Magalhães (Brasil)
- Olise (França)
- Cristiano Ronaldo (Portugal)
- Courtois (Bélgica)
- Valverde (Uruguai)
- Kimmich (Alemanha)
- Bruno Fernandes (Portugal)
- Arda Guler (Turquia)
- Bastoni (Itália)
- Julián Álvarez (Argentina)
- Modric (Croácia)
- Musiala (Alemanha)
- Nuno Mendes (Portugal)
- De Jong (Holanda)
- Son (Coreia do Sul)
- Mané (Senegal)
- Pulisic (Estados Unidos)
- Xhaka (Suíça)
- Saliba (França)
- Alisson (Brasil)
- Alphonso Davies (Canadá)
- João Neves (Portugal)
- Bruno Guimarães (Brasil)
- Wirtz (Alemanha)
- Lautaro Martínez (Argentina)
- Mac Allister (Argentina)
- Rúben Dias (Portugal)
- Rüdiger (Alemanha)
- Taremi (Irã)
- Gakpo (Holanda)
- Odegaard (Noruega)
- Enzo Fernández (Argentina)
- Doku (Bélgica)
- Gvardiol (Croácia)
- Gravenberch (Holanda)
- Pacho (Equador)
- Marquinhos (Brasil)
- Alexander-Arnold (Inglaterra)
- Koundé (França)
- Maignan (França)
- Barella (Itália)
- Mahrez (Argélia)
- Dibu Martínez (Argentina)
- Doué (França)
- Barcola (França)
- McTominay (Escócia)
- Cole Palmer (Inglaterra)
- Phil Foden (Inglaterra)
- Kudus (Gana)
- Nico Williams (Espanha)
- Tchouaméni (França)
- Havertz (Alemanha)
- Marcus Thuram (França)
- Gavi (Espanha)
- Dani Olmo (Espanha)
- Marmoush (Egito)
- Tonali (Itália)
- Reijnders (Holanda)
- Semenyo (Gana)
- Diomande (Costa do Marfim)
- Brahim Díaz (Marrocos)
- Xavi Simons (Holanda)
- Rafael Leão (Portugal)
- Khusanov (Uzbequistão)
- Zubimendi (Espanha)
- Camavinga (França)
- Cubarsí (Espanha)
- Ter Stegen (Alemanha)
- Nico Jackson (Senegal)
- Estêvão (Brasil)
- Rodrygo (Brasil)
- Ekitiké (França)
- Pavlovic (Alemanha)
- Huijsen (Espanha)
- Gilberto Mora (México)
- Mitoma (Japão)
- Matheus Cunha (Brasil)
- Kubo (Japão)
