Sorteio da Copa do Mundo: inteligência artificial crava grupos do torneio em 2026

O Lance! já começou a esquentar o clima para o evento mais importante do futebol mundial: a Copa do Mundo. Uma inteligência artificial apontou quais serão os 12 grupos no novo formado da histórica competição.

continua após a publicidade

De acordo com a previsão do ChatGPT, o Brasil vai cair no grupo de Irã, Panamá e o vencedor dos playoffs C da UEFA. Quem ainda briga pela vaga e cairia no grupo da Seleção na Copa do Mundo é a Túrquia, Eslováquia, Romênia ou Kosovo.

➡️Dublador revela fala de Filipe Luís após jogo do Palmeiras: 'Tem que sofrer'

Pela simulação da inteligência artificial, o grupo H tem tudo para ser o grupo da morte na Copa do Mundo: Alemanha, Croácia, Tunísia e o vencedor do Playoff 2 da Fifa, que tem: Bolívia, Suriname e Iraque. Vale lembrar que a Tunísia empatou em 1 a 1 com o Brasil em amistoso preparatório.

continua após a publicidade

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

A Seleção Argentina, última campeã da Copa do Mundo, cairia em um grupo 'azedo' também, com Japão, Costa do Marfim e o vencedor do playoff B da UEFA, que tem: Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia. O Japão venceu a Seleção Brasileira de virada em amistoso disputado em setembro.

Outra seleção tradicional na Copa do Mundo e que tem histórico de rivalidade com o Brasil nos torneios é a França. Pela simulação do ChatGPT, o grupo francês seria formado por Gana, Austrália e Noruega.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ancelotti tem a base quase definida para a Copa do Mundo (Foto: Ian Kington / AFP)

Veja toda a simulação da IA para os grupos da Copa do Mundo

Grupo A da Copa do Mundo - México, Paraguai, Suíca e Nova Zelândia

Grupo B da Copa de 2026 - Canadá, Arábia Saudita, Marrocos e UEFA Playoff A

Grupo C da Copa de 2026 - Argentina, Japão, Costa do Marfim e UEFA playoff B

Grupo D da Copa de 2026 - Estados Unidos, Qatar, Senegal e UEFA Playoff D

Grupo E da Copa de 2026 - França, Gana, Noruega e Austrália



Grupo F da Copa do Mundo - Espanha, Áustria, Jordânia e Argélia

Grupo G da Copa de 2026 - Holanda, Uzbequistão, Colômbia e FIFA Playoff 1

Grupo H da Copa de 2026 - Alemanha, Tunísia, Croácia e FIFA Playoff 2

Grupo I da Copa de 2026 - Brasil, Irã, Panamá e UEFA Playoff C

Grupo J da Copa de 2026 - Bélgica, Escócia, Uruguai e Cabo Verde

Grupo K da Copa do Mundo - Portugal, Curaçao, África do Sul e Coreia do Sul