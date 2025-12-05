menu hamburguer
Fora de Campo

Sorteio da Copa do Mundo: inteligência artificial crava grupos do torneio em 2026

Lance! começou a esquentar o clima para o maior evento do futebol

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 05/12/2025
06:10
Taça da Copa do Mundo do Qatar (Foto: David GANNON/AFP)
imagem cameraTaça da Copa do Mundo do Qatar (Foto: David GANNON/AFP)
  • Matéria
O Lance! já começou a esquentar o clima para o evento mais importante do futebol mundial: a Copa do Mundo. Uma inteligência artificial apontou quais serão os 12 grupos no novo formado da histórica competição.

De acordo com a previsão do ChatGPT, o Brasil vai cair no grupo de Irã, Panamá e o vencedor dos playoffs C da UEFA. Quem ainda briga pela vaga e cairia no grupo da Seleção na Copa do Mundo é a Túrquia, Eslováquia, Romênia ou Kosovo.

Pela simulação da inteligência artificial, o grupo H tem tudo para ser o grupo da morte na Copa do Mundo: Alemanha, Croácia, Tunísia e o vencedor do Playoff 2 da Fifa, que tem: Bolívia, Suriname e Iraque. Vale lembrar que a Tunísia empatou em 1 a 1 com o Brasil em amistoso preparatório.

A Seleção Argentina, última campeã da Copa do Mundo, cairia em um grupo 'azedo' também, com Japão, Costa do Marfim e o vencedor do playoff B da UEFA, que tem: Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia. O Japão venceu a Seleção Brasileira de virada em amistoso disputado em setembro.

Outra seleção tradicional na Copa do Mundo e que tem histórico de rivalidade com o Brasil nos torneios é a França. Pela simulação do ChatGPT, o grupo francês seria formado por Gana, Austrália e Noruega.

Ancelotti tem a base quase definida para a Copa do Mundo (Foto: Ian Kington / AFP)
Ancelotti tem a base quase definida para a Copa do Mundo (Foto: Ian Kington / AFP)

Veja toda a simulação da IA para os grupos da Copa do Mundo

Grupo A da Copa do Mundo - México, Paraguai, Suíca e Nova Zelândia
Grupo B da Copa de 2026 - Canadá, Arábia Saudita, Marrocos e UEFA Playoff A
Grupo C da Copa de 2026 - Argentina, Japão, Costa do Marfim e UEFA playoff B
Grupo D da Copa de 2026 - Estados Unidos, Qatar, Senegal e UEFA Playoff D
Grupo E da Copa de 2026 - França, Gana, Noruega e Austrália

Grupo F da Copa do Mundo - Espanha, Áustria, Jordânia e Argélia
Grupo G da Copa de 2026 - Holanda, Uzbequistão, Colômbia e FIFA Playoff 1
Grupo H da Copa de 2026 - Alemanha, Tunísia, Croácia e FIFA Playoff 2
Grupo I da Copa de 2026 - Brasil, Irã, Panamá e UEFA Playoff C
Grupo J da Copa de 2026 - Bélgica, Escócia, Uruguai e Cabo Verde
Grupo K da Copa do Mundo - Portugal, Curaçao, África do Sul e Coreia do Sul

