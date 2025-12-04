Dunga, capitão da seleção brasileira campeã mundial em 1994, destacou padrões históricos que podem beneficiar o Brasil na busca pelo hexacampeonato na Copa do Mundo de 2026. Em participação em um painel sobre o Mundial realizado na quarta-feira (4) no Kennedy Center, em Washington, o ex-jogador apontou semelhanças entre a conquista do tetra e o próximo torneio.

- O Brasil sempre que veio desacreditado teve bons resultados. Críticas são normais no futebol brasileiro, o jogador tem que saber lidar com esse tipo de coisa. E a gente tem que torcer, são 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo novamente, e estamos nos EUA novamente. Vamos ter muita torcida a nosso favor- declarou Dunga em entrevista à Globo.

O ex-capitão participou do evento no mesmo local onde será realizado o sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026, marcado para esta sexta-feira (6). A coincidência temporal é um dos fatores que alimenta o otimismo: quando Dunga ergueu a taça nos Estados Unidos em 1994, o Brasil encerrou um período de 24 anos sem conquistas mundiais - mesmo intervalo que separa o último título brasileiro (2002) da próxima Copa.

Sobre os possíveis adversários do Brasil na Copa do Mundo, Dunga foi direto. O ex-jogador também comentou sobre a chegada de Carlo Ancelotti ao comando técnico da seleção brasileira.

- Não tem que escolher adversário, para ser campeão do mundo, você tem que estar preparado. Você vem aqui e vai jogar contra os melhores, então tem que se preparar à altura - disse.

- Acabaram todas as polêmicas, se pode trabalhar tranquilo. Qualidade de jogadores tem, performance tem, o Brasil é uma ótima escola e ele (Ancelotti) tem muita experiência em clubes, disputou ligas importantes. Agora depende dos jogadores, colocar em prática o que se vai trabalhar - concluiu.