Neste domingo, 23 de novembro, a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, entra em um novo marco simbólico: faltam exatamente 200 dias para o início do maior torneio de seleções do planeta. Para celebrar a data, o Lance! inicia hoje uma série especial com curiosidades históricas relacionadas ao Mundial, sempre trazendo informações que ajudam a contar como o torneio e seus personagens moldaram a trajetória do futebol. E, naturalmente, o primeiro tema não poderia ser outro: a Seleção Brasileira, única pentacampeã e protagonista de alguns dos números mais expressivos da competição.

A pergunta que abre a série envolve um feito pouco lembrado, mas de enorme relevância para a história das Copas: quem marcou o gol de número 200 da Seleção Brasileira em Mundiais? Poucos torcedores sabem que o Brasil foi a primeira equipe a alcançar essa marca, reforçando o peso ofensivo acumulado ao longo de suas participações. O gol histórico aconteceu na 18ª Copa disputada pelo país, durante a edição de 2006, realizada na Alemanha.

A marca foi atingida justamente em um duelo decisivo. Nas oitavas de final, o atacante Adriano Imperador anotou o gol que completou a contagem, aos 46 minutos do primeiro tempo, contra a seleção de Gana. O lance ocorreu em Dortmund, no dia 27 de junho de 2006, e ganhou destaque pela forma incomum como a bola entrou: Adriano finalizou de joelho após receber cruzamento, surpreendendo a defesa adversária e o goleiro Kingson. O gol ampliou a vantagem brasileira no jogo, que terminou com vitória por 3 a 0.

Apesar do avanço às quartas de final e da presença de nomes como Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo Fenômeno e o próprio Adriano, a campanha brasileira terminaria no confronto seguinte. A Seleção foi eliminada pela França, que venceu por 1 a 0, com gol de Thierry Henry, encerrando precocemente a trajetória de um time que chegou ao Mundial como um dos favoritos.

Com 200 dias pela frente até a próxima Copa, o Lance! trará diariamente novas histórias, curiosidades e números que ajudam a entender por que o torneio desperta tanta paixão no Brasil e no mundo. A cada marca simbólica, uma nova lembrança — e hoje, o número 200 volta a ganhar seu lugar na história.

