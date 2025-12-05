Que horas será o sorteio da Copa do Mundo? Veja todos os detalhes

O Brasil conhecerá nesta sexta-feira (5) os adversários na primeira fase da Copa do Mundo de 2026. No Kennedy Center, em Washington, a Fifa fará o sorteio que definirá os grupos do Mundial do próximo ano, que terá 48 seleções e será organizado em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá.

A cerimônia está marcada para iniciar às 14h (de Brasília) e terá apresentação da supermodelo Heidi Klum e do ator e comediante Kevin Hart. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também é aguardado.

Como será o sorteio

As regras do sorteio foram anunciadas na última semana de novembro. Todas as 42 seleções já classificadas foram alocadas em quatro potes com base no ranking da Fifa, à exceção de Canadá, Estados Unidos e México, que ficarão no Pote 1 por serem os anfitriões do torneio. Além disso, as seis seleções que ainda buscam classificação via repescagem ficarão no Pote 4, independente de ranking.

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo também terá restrições. Já se sabe de antemão que o México ficará no Grupo A; o Canadá, no B; e os Estados Unidos, no D. Além disso, Espanha e Argentina, que ocupam as duas primeiras colocações no ranking da Fifa, e França e Inglaterra, posicionadas logo na sequência, ficarão em lados opostos nos playoffs caso se classifiquem em primeiro lugar nos seus grupos.

O evento que dá o pontapé inicial para o Mundial do próximo ano terá apresentações musicais de Andrea Bocelli, Village People, Robbie Williams e da atriz e cantora Nicole Scherzinger, ex-integrante do grupo The Pussycat Dolls.

E ícones do esporte serão os responsáveis por sortear as bolinhas. Tom Brady, sete vezes campeão do Super Bowl, ficará com o Pote 1. A lenda da NBA Shaquille O'Neal será a responsável por fazer o sorteio do Pote 2. Wayne Gretzky, apontado como o maior jogador de hóquei no gelo de todos os tempos, irá tirar as bolinhas do Pote 3. Por fim, Aaron Judge, capitão do New York Yankees e ícone do beisebol, fará o sorteio do Pote 4.

Sorteio da Copa do Mundo de 2026

📆 Data e horário: Sexta-feira (5/12), às 14h (de Brasília);

📍 Local: Kennedy Center, em Washington D.C. (EUA);

👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (fechada) e GeTV, CazéTV e Fifa+ (streaming).