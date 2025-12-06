Ancelotti tem preferência por horários e cidades para a Copa; Fifa decide neste sábado

Após o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti começa a traçar os próximos passos da preparação do Brasil. O treinador já tem preferências claras quanto aos horários e locais das partidas, mas a palavra final caberá à Fifa, que anunciará neste sábado, a partir das 14h (de Brasília), as sedes e os horários oficiais dos jogos da fase de grupos.

Mesmo como cabeça de chave do Grupo C, o Brasil pode ter uma agenda incomum, com o segundo jogo em uma cidade diferente da estreia. A tendência é que duas partidas da Seleção ocorram às 22h e uma às 16h (de Brasília). Essa configuração agrada à comissão técnica, já que o horário mais tardio tende a oferecer clima mais ameno. Para a Fifa, a escolha também é estratégica: o objetivo é colocar as grandes seleções nos principais estádios e em horários de pico de audiência, especialmente nos mercados sul-americano e norte-americano.

Com esse cenário, o Brasil pode estrear no MetLife Stadium, em Nova Jersey, uma das maiores arenas dos Estados Unidos e sede da final da Copa. A escolha, no entanto, não é a ideal para Ancelotti e a CBF, que preferiam Boston — cidade de clima mais agradável e que abriga a segunda maior comunidade brasileira no país. Além da afinidade cultural, Boston está entre as opções de base camp da Seleção durante o torneio.

Para definir o local de concentração, Ancelotti e os dirigentes da CBF iniciarão neste domingo uma série de visitas aos centros de treinamento nas cidades de Boston, Nova York e Filadélfia. O grupo vai avaliar estrutura, logística aérea e distância dos estádios para a sede dos jogos, fatores essenciais para evitar desgastes entre as viagens.

A expectativa é que a base seja próxima de aeroportos com voos rápidos, mantendo a rotina de treinos intacta. O sorteio, por outro lado, frustrou planos antigos da CBF. A entidade desejava cair no Grupo G, cujas partidas acontecerão em Seattle, Los Angeles e Vancouver, regiões da costa oeste conhecidas pelo clima mais estável e temperaturas mais baixas. A alocação no Grupo C, entretanto, fixou o Brasil na costa leste, com jogos previstos em Boston, Nova York, Filadélfia, Miami e Atlanta — um circuito mais compacto, porém mais quente no verão americano.

A Seleção estreia contra o Marrocos, no dia 13 de junho, com o local ainda pendente entre Boston e Nova Jersey. Na sequência, enfrenta Haiti e Escócia, duas seleções que voltam ao Mundial após longos períodos de ausência — 52 e 28 anos, respectivamente.

Um dos pontos lamentados pela comissão técnica é a impossibilidade de usar o centro de treinamento da Nike, em Beaverton (Oregon), na costa oeste. Considerada uma das melhores estruturas esportivas do mundo, a instalação ficava no radar do Brasil antes da definição do grupo.

Adversários do Brasil nos playoffs se a Seleção for 1ª do grupo

Mata-mata (fase de 32 avos): 2º colocado do grupo F

Oitavas de final: Vencedor do 2ª do grupo E contra 2º do I

Quartas de final: Vencedor entre 1º do A contra um melhor terceiro; ou 1º do L contra outro melhor terceiro

Semifinal: 1º dos grupos J, B ou K; 2º do H, D ou G; ou dois melhores terceiros

Adversários do Brasil nos playoffs se a Seleção for 2ª do grupo

Mata-mata (fase de 32 avos): 1º colocado do grupo F

Oitavas de final: Vencedor do 2ª do grupo A contra 2º do B

Quartas de final: Vencedor entre 1º do E contra um melhor terceiro; ou 1º do I contra outro melhor terceiro

Semifinal: 1º dos grupos H, D ou G; 2º do K, L ou J ou dois melhores terceiros

E se o Brasil ficar em 3º no Grupo C da Copa do Mundo?

Na hipótese de tropeçar na primeira fase e ficar apenas com uma das terceiras vagas, a Seleção Brasileira enfrentará o campeão do Grupo A no primeiro mata-mata e poderá cruzar com a melhor equipe do Grupo E nas oitavas.