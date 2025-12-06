Redação do Lance! aponta 'grupo da morte' na Copa do Mundo de 2026

A Fifa sorteou os grupos da Copa do Mundo de 2026, na última sexta-feira (5), em evento sediado na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Diante da novidade, a redação do Lance! apontou o temido "grupo da morte" do novo Mundial.

➡️ Colunistas do Lance! apontam 'grupo da morte' da Copa do Mundo de 2026

A boa notícia para os brasileiros é que a chave da Seleção Brasileira recebeu apenas um voto dos nossos jornalistas, representando 4,8%. Os primeiros desafios da equipe de Carlo Ancelotti serão contra Marrocos, Haiti e Escócia.

A grande maioria da equipe apontou que o grupo mais temido do sorteio foi o I. Composto por França, Noruega, Senegal e mais uma equipe da repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque). Ao todo, 81% dos votos foram direcionados para determinada chave.

Outros grupos citados como difíceis foram o F (Holanda, Japão, repescagem da Uefa — Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia — e Tunísia), H (Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai) e L (Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá).

Sorteio da Copa do Mundo de 2026

A Fifa realizou nesta sexta-feira (5) o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos. A cerimônia foi acompanhada por representantes das seleções classificadas e por chefes de governo dos três países anfitriões da Copa do Mundo de 2026: o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney; a presidente do México, Claudia Sheinbaum; e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recebeu um prêmio da Fifa. Veja os grupos abaixo:

GRUPO A

México

África do Sul

Coreia do Sul

Vencedor repescagem Uefa (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)

GRUPO B

Canadá

Vencedor repescagem Uefa (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina)

Catar

Suíça

GRUPO C

Brasil

Marrocos

Haiti

Escócia

GRUPO D

Estados Unidos

Paraguai

Austrália

Repescagem Uefa (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)

GRUPO E

Alemanha

Curaçao

Costa do Marfim

Equador

GRUPO F

Holanda

Japão

Repescagem Uefa (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)

Tunísia

GRUPO G

Bélgica

Egito

Irã

Nova Zelândia

GRUPO H

Espanha

Cabo Verde

Arábia Saudita

Uruguai

GRUPO I

França

Senegal

Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque)

Noruega

GRUPO J

Argentina

Argélia

Áustria

Jordânia

GRUPO K

Portugal

Repescagem Mundial (Rep. Congo/Jamaica/Nova Caledônia)

Uzbequistão

Colômbia

GRUPO L

Inglaterra

Croácia

Gana

Panamá