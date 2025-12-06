Redação do Lance! aponta 'grupo da morte' na Copa do Mundo de 2026
Fifa anunciou a chave do torneio na última sexta-feira (5)
A Fifa sorteou os grupos da Copa do Mundo de 2026, na última sexta-feira (5), em evento sediado na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Diante da novidade, a redação do Lance! apontou o temido "grupo da morte" do novo Mundial.
A boa notícia para os brasileiros é que a chave da Seleção Brasileira recebeu apenas um voto dos nossos jornalistas, representando 4,8%. Os primeiros desafios da equipe de Carlo Ancelotti serão contra Marrocos, Haiti e Escócia.
A grande maioria da equipe apontou que o grupo mais temido do sorteio foi o I. Composto por França, Noruega, Senegal e mais uma equipe da repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque). Ao todo, 81% dos votos foram direcionados para determinada chave.
Outros grupos citados como difíceis foram o F (Holanda, Japão, repescagem da Uefa — Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia — e Tunísia), H (Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai) e L (Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá).
Sorteio da Copa do Mundo de 2026
A Fifa realizou nesta sexta-feira (5) o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos. A cerimônia foi acompanhada por representantes das seleções classificadas e por chefes de governo dos três países anfitriões da Copa do Mundo de 2026: o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney; a presidente do México, Claudia Sheinbaum; e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recebeu um prêmio da Fifa. Veja os grupos abaixo:
GRUPO A
México
África do Sul
Coreia do Sul
Vencedor repescagem Uefa (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)
GRUPO B
Canadá
Vencedor repescagem Uefa (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina)
Catar
Suíça
GRUPO C
Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia
GRUPO D
Estados Unidos
Paraguai
Austrália
Repescagem Uefa (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)
GRUPO E
Alemanha
Curaçao
Costa do Marfim
Equador
GRUPO F
Holanda
Japão
Repescagem Uefa (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)
Tunísia
GRUPO G
Bélgica
Egito
Irã
Nova Zelândia
GRUPO H
Espanha
Cabo Verde
Arábia Saudita
Uruguai
GRUPO I
França
Senegal
Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque)
Noruega
GRUPO J
Argentina
Argélia
Áustria
Jordânia
GRUPO K
Portugal
Repescagem Mundial (Rep. Congo/Jamaica/Nova Caledônia)
Uzbequistão
Colômbia
GRUPO L
Inglaterra
Croácia
Gana
Panamá
