Trump sugere mudar o nome do futebol durante sorteio da Copa do Mundo

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continuou a pedir a mudança do nome do futebol americano e defendeu o futebol tradicional, o "soccer". Em nova declaração feita nesta sexta-feira (5), no sorteio da Copa do Mundo, Trump deixou claro: o esporte jogado com os pés é, sem dúvida, o verdadeiro "Football".

Donald Trump e Gianni Infantino em evento para discutir a Copa do Mundo (Foto: Jim Watson/AFP)

O motivo de sua crítica é que existe com o futebol americano, que ele não considera merecedor do nome.

– Temos um pequeno conflito com outra coisa que se chama futebol. O futebol deveria se chamar "football" e não soccer, devemos encontrar outro nome para o futebol americano – afirmou Trump.

A fala do Presidente apoia diretamente o futebol global e cria um problema para a tradição do futebol americano. Para Trump, a lógica e a clareza devem ser mais importantes que a história, ainda mais em um momento de crescimento do futebol nos EUA e do interesse pela Copa.

Sorteio coloca Brasil no Grupo C da Copa do Mundo

A Fifa realizou na última sexta-feira (5) o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento no Kennedy Center, em Washington, colocou o Brasil como cabeça de chave do Grupo C, na primeira fase do Mundial. A Seleção de Carlo Ancelotti vai enfrentar Marrocos, Haiti e Escócia.

Apesar de a Seleção Brasileira já conhecer os adversários a partir do sorteio da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti terá que esperar um pouco mais para saber os locais e os horários dos jogos da primeira fase. Isso porque a Fifa fará o anúncio da tabela completa apenas neste sábado (6).

O intervalo foi estabelecido para que a Fifa considere a geografia das seleções envolvidas. A intenção é marcar os jogos em horários que permitam que o público dos diferentes países acompanhem com o menor impacto possível do fuso horário.

As regras do sorteio da Copa do Mundo haviam sido anunciadas na última semana de novembro. Todas as 42 seleções já classificadas foram alocadas em quatro potes com base no ranking da Fifa, à exceção de Canadá, Estados Unidos e México, que ficaram no Pote 1 por serem os anfitriões do torneio. Além disso, as seis seleções que ainda buscam classificação via repescagem foram incluídas no Pote 4, independentemente de ranking.

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo também teve outras restrições. Espanha e Argentina, que ocupam as duas primeiras colocações no ranking da Fifa, e França e Inglaterra, posicionadas logo na sequência, foram colocadas em grupos de modo que fiquem em lados opostos nos playoffs caso se classifiquem em primeiro lugar nos seus grupos.