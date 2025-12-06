Messi responde sobre participação na Copa do Mundo 2026: 'Pela TV'
Argentino entrevista exclusiva à ESPN Brasil
A ESPN exibiu uma entrevista exclusiva com Lionel Messi, astro argentino do Inter Miami, na qual o jogador falou sobre a possibilidade de disputar a próxima Copa do Mundo, revisitou momentos da carreira e comentou o atual cenário do futebol argentino.
Messi afirmou que ainda avalia suas condições físicas e profissionais para disputar a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista exclusiva à ESPN, o atacante argentino declarou que tentará "fazer tudo o que for possível" para participar do torneio mundial, mas que "no pior dos cenários, vou acompanhar pela TV"".
🐐Entrevista exclusiva com Lionel Messi
A ESPN produziu uma entrevista exclusiva com Lionel Messi, astro argentino do Inter Miami, na qual o jogador falou sobre a possibilidade de disputar a próxima Copa do Mundo, revisitou momentos da carreira e comentou o atual cenário do futebol argentino.
Messi avalia chances da Argentina na Copa
Sobre as chances da Argentina na próxima Copa do Mundo, Messi avaliou que a equipe tem condições de brigar novamente pelo título, mas lembrou que o formato da competição envolve riscos constantes. O atacante citou seleções como Espanha, França, Inglaterra, Brasil e Alemanha como concorrentes diretos.
Lionel Scaloni, técnico da seleção da Argentina e atual campeão da Copa do Mundo de 2022, colocou a taça do torneio no palco durante a cerimônia do sorteio.
