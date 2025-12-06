menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Messi responde sobre participação na Copa do Mundo 2026: 'Pela TV'

Argentino entrevista exclusiva à ESPN Brasil

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/12/2025
07:05
Lionel Messi em entrevista exclusiva à ESPN Brasil
imagem cameraLionel Messi em entrevista exclusiva à ESPN Brasil (Foto: Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A ESPN exibiu uma entrevista exclusiva com Lionel Messi, astro argentino do Inter Miami, na qual o jogador falou sobre a possibilidade de disputar a próxima Copa do Mundo, revisitou momentos da carreira e comentou o atual cenário do futebol argentino.

continua após a publicidade

Relacionadas

Messi afirmou que ainda avalia suas condições físicas e profissionais para disputar a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista exclusiva à ESPN, o atacante argentino declarou que tentará "fazer tudo o que for possível" para participar do torneio mundial, mas que "no pior dos cenários, vou acompanhar pela TV"".

🐐Entrevista exclusiva com Lionel Messi

A ESPN produziu uma entrevista exclusiva com Lionel Messi, astro argentino do Inter Miami, na qual o jogador falou sobre a possibilidade de disputar a próxima Copa do Mundo, revisitou momentos da carreira e comentou o atual cenário do futebol argentino. A conversa faz parte de uma série de conteúdos especiais do canal com atletas de destaque internacional.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Messi avalia chances da Argentina na Copa

Sobre as chances da Argentina na próxima Copa do Mundo, Messi avaliou que a equipe tem condições de brigar novamente pelo título, mas lembrou que o formato da competição envolve riscos constantes. O atacante citou seleções como Espanha, França, Inglaterra, Brasil e Alemanha como concorrentes diretos.

Lionel Scaloni, técnico da seleção da Argentina e atual campeão da Copa do Mundo de 2022, colocou a taça do torneio no palco durante a cerimônia do sorteio.

continua após a publicidade
Lionel Messi, em ação na partida Venezuela x Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 (Foto: JUAN BARRETO / AFP)
Messi não garante presença na Copa de 2026 (Foto: JUAN BARRETO/AFP)

📰De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias