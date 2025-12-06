Maestro Júnior projeta jogador do Flamengo na Copa do Mundo: 'Falta ele'

O comentarista Maestro Júnior projetou um jogador do Flamengo na Copa do Mundo durante a transmissão do sorteio da fase de grupos na Globo. Vivendo grande momento, Jorginho pode reaparecer na lista caso a Itália se classifique.

A Itália ainda não tem vaga garantida na Copa do Mundo e vai disputar o Playoff da UEFA. Para Maestro Júnior, falta um pouco de Jorginho, do Flamengo, no time comandado por Gattuso.

- Eu acredito que eles vão convocar o Jorginho. Depois de tudo que ele fez, falta um jogador como ele na Seleção Italiana para ditar o ritmo - projetou Maestro Júnior sobre o jogador do Flamengo.

Jorginho jogador do Flamengo comemora seu gol durante partida contra o Bragantino (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF/GazetaPress)

Jorginho celebra conquista do Brasileirão pelo Flamengo: 'É fruto de muita entrega'

O Flamengo venceu o Ceará por 1 a 0 no último domingo e confirmou a conquista do Campeonato Brasileiro de 2025. O gol solitário, suficiente para garantir matematicamente o título, coroou uma campanha sólida e regular da equipe rubro-negra ao longo da competição.

Na saída de campo, um dos protagonistas da partida, o meia Jorginho, destacou a força coletiva e o ambiente interno como pilares da conquista do Flamengo.

— Pô, é sensacional, né? É fruto de muito trabalho, muita entrega, muita seriedade. Com certeza é mérito de todas as pessoas envolvidas. Todo mundo por trás do CT, o envolvimento da torcida, todo o projeto, todo o trabalho por trás nos bastidores. O resultado em campo é tudo fruto desse entorno todo, que ajuda muito - afirmou o jogador do Flamengo.

