Leitores do Lance! apontam possível zebra na Copa do Mundo de 2026

Os amantes do esporte conheceram na última sexta-feira (5) os grupos oficiais da Copa do Mundo de 2026. A chave do torneio foi divulgada em um evento em Washington, nos Estados Unidos. Diante do cenário, o Lance! realizou uma pesquisa sobre as possíveis zebras no mundial do próximo ano.

Ao todo, foram selecionadas 12 equipes cotadas como zebras para estarem na enquete. Foram elas: África do Sul, Canadá, Marrocos, Estados Unidos, Costa do Marfim, Tunísia, Egito, Arábia Saudita, Noruega, Argélia, Uzbequistão e Gana.

A equipe mais votada foi a Noruega. Com 51,72% dos votos, a seleção do atacante Haaland, foi apontada como a que pode chegar mais longe, dentre as citadas na enquete. Em segundo lugar ficou o Marrocos, com 22,41%.

Ambas as equipes já mostraram resultados convincentes em torneios relevantes. A equipe europeia vem de uma boa sequência nas eliminatórias. Já a africana, foi semifinalista na Copa do Mundo de 2022 e busca ter mais um Mundial de sucesso.

Uzbequistão, África do Sul e Gana tiveram 2,87%. Já, Argélia, Tunísia e Egito ficaram com 2,30%. Estados Unidos teve 4,02% e Costa do Marfim 3,45%. Arábia Saudita, com 1,72%, e Canadá, com 1,15%, ficaram nas últimas colocação.

Sorteio da Copa do Mundo de 2026

A Fifa realizou nesta sexta-feira (5) o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos. A cerimônia foi acompanhada por representantes das seleções classificadas e por chefes de governo dos três países anfitriões da Copa do Mundo de 2026: o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney; a presidente do México, Claudia Sheinbaum; e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recebeu um prêmio da Fifa. Veja os grupos abaixo:

GRUPO A

México

África do Sul

Coreia do Sul

Vencedor repescagem Uefa (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)

GRUPO B

Canadá

Vencedor repescagem Uefa (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina)

Catar

Suíça

GRUPO C

Brasil

Marrocos

Haiti

Escócia

GRUPO D

Estados Unidos

Paraguai

Austrália

Repescagem Uefa (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)

GRUPO E

Alemanha

Curaçao

Costa do Marfim

Equador

GRUPO F

Holanda

Japão

Repescagem Uefa (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)

Tunísia

GRUPO G

Bélgica

Egito

Irã

Nova Zelândia

GRUPO H

Espanha

Cabo Verde

Arábia Saudita

Uruguai

GRUPO I

França

Senegal

Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque)

Noruega

GRUPO J

Argentina

Argélia

Áustria

Jordânia

GRUPO K

Portugal

Repescagem Mundial (Rep. Congo/Jamaica/Nova Caledônia)

Uzbequistão

Colômbia

GRUPO L

Inglaterra

Croácia

Gana

Panamá