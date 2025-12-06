menu hamburguer
Fora de Campo

Leitores do Lance! apontam possível zebra na Copa do Mundo de 2026

Fifa anunciou a chave do torneio na última sexta-feira (5)

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/12/2025
04:40
Sorteio da Copa do Mundo de 2026
imagem cameraSorteio da Copa do Mundo de 2026 foi realizado nesta sexta-feira (Foto: Divulgação/Fifa)
Os amantes do esporte conheceram na última sexta-feira (5) os grupos oficiais da Copa do Mundo de 2026. A chave do torneio foi divulgada em um evento em Washington, nos Estados Unidos. Diante do cenário, o Lance! realizou uma pesquisa sobre as possíveis zebras no mundial do próximo ano.

Ao todo, foram selecionadas 12 equipes cotadas como zebras para estarem na enquete. Foram elas: África do Sul, Canadá, Marrocos, Estados Unidos, Costa do Marfim, Tunísia, Egito, Arábia Saudita, Noruega, Argélia, Uzbequistão e Gana.

A equipe mais votada foi a Noruega. Com 51,72% dos votos, a seleção do atacante Haaland, foi apontada como a que pode chegar mais longe, dentre as citadas na enquete. Em segundo lugar ficou o Marrocos, com 22,41%.

Ambas as equipes já mostraram resultados convincentes em torneios relevantes. A equipe europeia vem de uma boa sequência nas eliminatórias. Já a africana, foi semifinalista na Copa do Mundo de 2022 e busca ter mais um Mundial de sucesso.

Uzbequistão, África do Sul e Gana tiveram 2,87%. Já, Argélia, Tunísia e Egito ficaram com 2,30%. Estados Unidos teve 4,02% e Costa do Marfim 3,45%. Arábia Saudita, com 1,72%, e Canadá, com 1,15%, ficaram nas últimas colocação.

Sorteio da Copa do Mundo de 2026

A Fifa realizou nesta sexta-feira (5) o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos. A cerimônia foi acompanhada por representantes das seleções classificadas e por chefes de governo dos três países anfitriões da Copa do Mundo de 2026: o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney; a presidente do México, Claudia Sheinbaum; e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recebeu um prêmio da Fifa. Veja os grupos abaixo:

GRUPO A
México
África do Sul
Coreia do Sul
Vencedor repescagem Uefa (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)

GRUPO B
Canadá
Vencedor repescagem Uefa (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina)
Catar
Suíça

GRUPO C
Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia

GRUPO D
Estados Unidos
Paraguai
Austrália
Repescagem Uefa (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)

GRUPO E
Alemanha
Curaçao
Costa do Marfim
Equador

GRUPO F
Holanda
Japão
Repescagem Uefa (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)
Tunísia

GRUPO G
Bélgica
Egito
Irã
Nova Zelândia

GRUPO H
Espanha
Cabo Verde
Arábia Saudita
Uruguai

GRUPO I
França
Senegal
Repescagem Mundial (Bolívia/Suriname/Iraque)
Noruega

GRUPO J
Argentina
Argélia
Áustria
Jordânia

GRUPO K
Portugal
Repescagem Mundial (Rep. Congo/Jamaica/Nova Caledônia)
Uzbequistão
Colômbia

GRUPO L
Inglaterra
Croácia
Gana
Panamá

Sorteio da Copa do Mundo colocou Seleção Brasileira no grupo C (Foto: Mandel NGAN / POOL / AFP)
circulo com pontos dentroTudo sobre

