A Copa do Mundo sempre foi palco de jogos imprevisíveis, mas algumas partidas ultrapassaram o limite do imaginável e entraram para a história como verdadeiras epopeias. Viradas lendárias, gols improváveis e contextos dramáticos transformaram certos confrontos em capítulos eternos do futebol mundial. Esses jogos não apenas desafiaram a lógica, como também ajudaram a construir a mística do Mundial ao longo das décadas. O Lance! relembra as maiores viradas em jogos de Copa do Mundo.

Entre zebras históricas, atuações individuais icônicas e reviravoltas que mudaram o rumo de uma competição inteira, as maiores viradas da Copa mostram como nada está decidido até o apito final. De partidas com mais de dez gols a finais viradas contra seleções consideradas imbatíveis, cada jogo desta lista resume o espírito imprevisível do torneio.

A seguir, veja as maiores viradas em jogos de Copa do Mundo, contextualizadas, detalhadas e com seus elementos decisivos destacados — dos milagres dos anos 1950 às reviravoltas mais recentes, como a épica vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina em 2022.

Maiores viradas em jogos de Copa do Mundo

1. Áustria 7 x 5 Suíça (1954) – "A Batalha de Lausanne"

Déficit revertido: 3 gols (0–3 para 7–5) Fase: Quartas de final

Esta partida detém dois recordes históricos: é o jogo com maior número de gols em Copas e também a maior virada em diferença numérica. Sob um calor de 40°C, a Suíça abriu 3 a 0 em apenas 19 minutos. A Áustria respondeu com intensidade absurda: marcou cinco gols ainda no primeiro tempo, virou de forma cinematográfica e venceu por 7 a 5. Uma das partidas mais caóticas já disputadas no Mundial.

2. Portugal 5 x 3 Coreia do Norte (Copa do Mundo de 1966) – O Show de Eusébio

Déficit revertido: 3 gols (0–3 para 5–3) Fase: Quartas de final

A Coreia do Norte surpreendeu o mundo ao abrir 3 a 0 com 25 minutos. Mas então surgiu Eusébio, o "Pantera Negra", que marcou quatro gols consecutivos, dois deles de pênalti, comandando uma reviravolta técnica e emocional. José Augusto fechou o placar e transformou o jogo em um dos maiores shows individuais da história das Copas.

3. Alemanha Ocidental 3 x 2 Hungria (1954) – "O Milagre de Berna"

Déficit revertido: 2 gols (0–2 para 3–2) Fase: Final

Considerada por muitos a maior virada da história, não pelo número de gols, mas pelo contexto. A Hungria de Puskás era vista como invencível e já havia goleado a Alemanha por 8 a 3 no mesmo Mundial. Mesmo assim, os alemães reagiram após tomarem 2 a 0 em 8 minutos, empataram ainda no primeiro tempo e viraram com Helmut Rahn aos 84. Uma final absolutamente lendária.

4. Bélgica 3 x 2 Japão (Copa do Mundo de 2018) – O Contra-ataque Perfeito

Déficit revertido: 2 gols (0–2 para 3–2) Fase: Oitavas de final

A seleção japonesa mostrou organização e abriu 2 a 0 com Haraguchi e Inui. A Bélgica, pressionada, iniciou a reação com Vertonghen e Fellaini. O gol decisivo veio no último lance, com um contra-ataque executado de forma exemplar: Courtois, De Bruyne, Meunier, Lukaku (corta-luz) e Chadli. Um gol antológico.

5. Alemanha Ocidental 3 x 2 Inglaterra (1970) – A Revanche

Déficit revertido: 2 gols (0–2 para 3–2) Fase: Quartas de final

Depois da polêmica final de 1966, os alemães tiveram sua revanche. A Inglaterra abriu 2 a 0 e parecia controlar o jogo até os 68 minutos. Beckenbauer diminuiu, Seeler empatou e Müller virou na prorrogação. Um dos grandes jogos da história do Mundial.

6. Uruguai 2 x 1 Brasil (Copa do Mundo de 1950) – O Maracanazo

Déficit revertido: 1 gol (0–1 para 2–1) Fase: Final

Um dos jogos mais traumáticos da história. O Brasil precisava apenas empatar e abriu o placar com Friaça, mas o Uruguai, frio e eficiente, virou com Schiaffino e Ghiggia. O Maracanã silenciou diante da virada mais psicológica e emocional da história das Copas.

7. Alemanha Ocidental 2 x 1 Holanda (1974) – A Queda do Futebol Total

Déficit revertido: 1 gol (0–1 para 2–1) Fase: Final

Cruyff e a Holanda marcaram antes mesmo de os alemães tocarem na bola. Mas a Alemanha mostrou maturidade: empatou com Breitner e virou com Müller. Encerrou-se ali o sonho holandês do título com o futebol mais revolucionário da época.

8. Itália 4 x 3 Alemanha Ocidental (Copa do Mundo de 1970) – O Jogo do Século

Tipo de virada: Reviravolta na prorrogação (1–2 para 4–3) Fase: Semifinal

A partida teve cinco gols apenas na prorrogação e uma sucessão de viradas: 1–0, 1–1, 1–2, 2–2, 3–2, 3–3 e 4–3. Rivera decidiu para a Itália em um dos jogos mais espetaculares já disputados.

9. Holanda 2 x 1 México (2014) – Final Alucinante

Déficit revertido: 1 gol (0–1 para 2–1) Fase: Oitavas de final

O México vencia até os 88 minutos, mas Sneijder empatou com um chute violento. Nos acréscimos, Robben sofreu pênalti convertido por Huntelaar. Uma das viradas mais dramáticas do século.

Arábia Saudita 2 x 1 Argentina (Copa do Mundo de 2022) – O Choque no Deserto

Déficit revertido: 1 gol (0–1 para 2–1) Fase: Fase de grupos

A Argentina vencia com Messi e controlava o jogo. Mas a Arábia Saudita virou com dois gols em cinco minutos: Al-Shehri e Al-Dawsari. A Albiceleste perdeu justamente o único jogo da campanha do tricampeonato.

Menção honrosa – França 3 x 1 Espanha (2006)

A Espanha abriu o placar, mas a França virou com Ribéry, Vieira e Zidane em sua última Copa, em uma atuação de gala.