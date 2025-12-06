Técnico de Marrocos: 'Se quer ganhar a Copa, tem que ganhar do Brasil'

O grupo do Brasil na próxima Copa do Mundo de 2026 está definido. A Seleção Brasileira vai enfrentar Marrocos, Haiti e Escócia, respectivamente. Confira o que disse Walid Regragui, treinador da equipe marroquina, o primeiro adversário da Canarinha no mundial do ano que vem.

Em entrevista à "Cazé TV", o treinador afirmou que, para a seleção marroquina, é uma honra enfrentar o Brasil.

- Estamos muito felizes por poder jogar contra o Brasil. É uma honra para um país como o Marrocos enfrentar o Brasil. Vamos jogar contra o Brasil, um país de futebol. Faz quase 2 anos que estamos nos preparando para a Copa do Mundo. Assim como Carlo Ancelotti, que também assumiu um pouco antes. Sabemos que será um jogo bastante difícil. E certamente a partida contra o Brasil será contra uma das melhores seleções do mundo. - Afirmou Regragui.

Walid Regragui, treinador de Marrocos. (Foto: Divulgação/Instagram/Walid Regragui)

Além disso, o treinador também falou um pouco sobre a expectativa do elenco de Marrocos para este mundial.

- Crescemos desde a última Copa do Mundo. Não é surpresa. Estamos esperando há dois anos e meio para disputar um Mundial com esse estatuto. Mas sabemos que será um jogo difícil. Queremos chegar à Copa do Mundo, fazer uma boa participação, estar à altura. E depois veremos se podemos repetir o que fizemos em 2022. - Disse o técnico.

Por último, o comandante explicou um pouco sobre as expectativas para o duelo.

- Certamente será um grande jogo, um grande duelo. Se você quer ganhar a Copa do Mundo, tem que vencer o Brasil, tem que vencer grandes equipes, mesmo que seja na fase de grupos. Não é uma partida eliminatória. Esperamos, depois de vencer o Brasil, ir o mais longe possível. Quem sabe até nos encontrarmos novamente mais adiante, na fase final. - Completou.