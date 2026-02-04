Desde que chegou ao Chelsea, João Pedro passou a figurar entre os nomes cotados para ocupar a vaga de centroavante da Seleção Brasileira. Logo nos primeiros jogos pelos Blues, o atacante evidenciou seu protagonismo no cenário internacional ao conquistar o Mundial de Clubes, com vitória sobre o PSG, no MetLife Stadium, em 13 de julho de 2025, estádio no qual o jogador espera escrever um novo capítulo marcante de sua carreira durante a Copa do Mundo de 2026.

Isso porque a final do Mundial por seleções deste ano será disputada no mesmo estádio. Na decisão entre clubes, inclusive, João Pedro marcou o terceiro gol da vitória, após Cole Palmer balançar as redes em duas oportunidades. Agora, a missão é com a Amarelinha:

— Se Deus quiser poder ser campeão da Copa do Mundo, porque tive essa sensação de ser campeão no Mundial de Clubes no mesmo estádio onde vai ser a final da Copa do Mundo (de seleções). Espero poder levantar a taça da Copa lá, porque é um estádio que já está marcado na memória, na história, e que possa acontecer de novo — disse o atacante, em entrevista ao site "Ge".

João Pedro foi anunciado pelo Chelsea em 2 de julho, durante o Mundial de Clubes, competição na qual mudou a história do clube. Em três partidas nos Estados Unidos, marcou três gols em 163 minutos e foi peça decisiva na conquista do título inédito da primeira edição do torneio naquele formato.

Na sequência, em 2025/26, soma 12 gols e cinco assistências em 33 jogos até aqui, com 2347 minutos em campo. Seja no início do trabalho de Enzo Maresca ou agora sob o comando de Liam Rosenior, o brasileiro se mantém como titular quase absoluto da equipe como referência no ataque ou até mais recuado.

Em busca do hexa e do primeiro gol ⚽

Com isso, João Pedro segue no radar de Carlo Ancelotti visando o principal torneio do ciclo de uma seleção, a Copa do Mundo. Com o treinador italiano, o camisa 20 foi convocado em duas chamadas, para os compromissos do Brasil nas Datas Fifa de setembro e novembro de 2025. Ao todo, soma seis partidas pelo país, ainda sem balançar as redes.

— E, se Deus quiser, sair meu primeiro gol (pela Seleção), que é um momento com o qual eu venho sonhando muito. Mas também estou tranquilo, sei que a vitória coletiva é o que importa, mas esse momento para mim acho que vai ficar marcado, assim como foi o meu primeiro título com a camisa do Chelsea — finalizou o artilheiro.

