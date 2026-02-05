Argentina define base onde irá se preparar na Copa do Mundo

A Argentina definiu o Centro de Treinamento do Sporting Kansas City como base para se preparar para a Copa do Mundo de 2026. A Albiceleste faz sua estreia contra a Argélia, no dia 16 de junho, no Arrowhead Stadium, em Kansas City.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na sequência, a Argentina fará dois jogos contra Áustria e Jordânia no AT&T Stadium, que pertence ao Dallas Cowboys, mas fica na cidade de Arlington. No entanto, os comandados de Lionel Scaloni irão se preparar entre os jogos no Compass Minerals National Performance Center, do Sporting Kansas City.

continua após a publicidade

Caso confirme o favoritismo e avence na liderança do Grupo J, a Argentina irá jogar a fase de 16 avos de final no Hard Rock Stadium, em Miami. Não há garantia de que Kansas City seguirá sendo a base dos atuais campeões do mundo caso a classificação para o mata-mata se confirme.

Em comunicado, a Argentina afirmou que a decisão pelo local se deu após diversas viagens encabeçadas por dois preparadores físicos e dois membros da administração. O quarteto escreveu um informe e ficou decidido que Kansas City seria a base ideal.

continua após a publicidade

Argentina busca o tetra da Copa do Mundo

Atual campeã do mundo, a Argentina busca o tetracampeonato nos Estados Unidos após ter vencido em 1978, 1986 e 2022. Na Copa de 1994 disputada na sede de 2026, a Albiceleste chegou às oitavas de final, em que foi eliminada para a Romênia.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.