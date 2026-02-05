De olho na Copa, canal de Galvão estreia programa diário com Neguerê

A NSports, empresa que possui Galvão Bueno como um dos sócios, irá estrear o programa "Deu Jogo". A atração irá ao ar de segunda à sexta, das 18h às 20h, visando a uma preparação para a Copa do Mundo, e terá o jornalista Wallace Neguerê como apresentador.

continua após a publicidade

➡️ Possível nova camisa da Seleção Brasileira é vazada; veja fotos

Programa será lançado no dia 19 de fevereiro, sendo parte do "projeto Copa do Mundo" da NSports. O slogan do programa será "A Copa que o Brasil quer ver".

- Os resultados das rodadas são o ponto de partida para revelarmos as histórias mais interessantes de grandes competições como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e Champions League. Um espaço privilegiado está reservado para realçar nossa missão rumo à Copa do Mundo. A linguagem é aquela que o povo gosta de ver e ouvir, sem rodeios - disse Neguerê.

continua após a publicidade

Além de conteúdos exclusivos, a nova programação trará convidados e contará com a ajuda do Desimpedidos e da NWB, que integram o grupo empresarial.

🤑 Aposte em jogos do seu time! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Confira o que disse André Barros, co-CEO da N Sports / NWB, sobre o apresentador e o novo programa:

- Neguerê é um talento que foi revelado nas redes sociais, onde se popularizou rapidamente, e depois fez sucesso na TV aberta. Trazer ele para nosso time N Sports / NWB faz todo o sentido para desenvolver nossa proposta multiplataforma e multigeracional - começou.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Depois de experimentos como o talkshow Negueritmo, desenhamos um programa à altura do seu potencial, para encarar o desafio de falar diariamente com o público. 'Deu Jogo' abre espaço não apenas para o vasto calendário do futebol, e em especial para o manancial de histórias marcantes que é uma Copa do Mundo, mas também garantindo a presença do melhor dos outros esportes em nossos canais - completou o CEO.

Além das dinâmicas do programa, Danilo Soto e Vini Machucha irão para as ruas, para mostrar aquilo que o povo quer dizer sobre seu time e rivais.