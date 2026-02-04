Brasil tem base definida, mas Ancelotti segue com dúvidas na lista para a Copa

À medida que a Copa do Mundo se aproxima, o tempo para garantir vaga entre os convocados do Brasil para disputar o Mundial se esgota. O técnico Carlo Ancelotti afirmou que a lista final da Seleção Brasileira ainda não está totalmente definida. Mesmo com um esboço encaminhado, há posições em aberto para o italiano escolher. Após a Data Fifa de março, quando o Brasil enfrentará França e Croácia, a escolha deverá estar praticamente definida.

continua após a publicidade

— Não está fechado. Na primeira coletiva de imprensa, disse que o Brasil tem a sorte de ter muitos jogadores bons. A lista não está fechada, mas estamos perto da lista final. Há algumas posições que não estão definidas 100% — afirmou Ancelotti.

Copa do Mundo: rivais do Brasil vão ao 'mercado' em busca de reforços para o Mundial

Com uma ideia de jogo consolidada, Ancelotti pretende manter um sistema ofensivo com múltiplas opções no ataque, mas também prepara um plano alternativo para jogos em que o time precisa ter mais controle de bola, pressionar e um centroavante de referência. A versatilidade será um critério-chave na escolha dos 26 nomes — a capacidade de atuar em diferentes funções aumenta as chances de convocação.

continua após a publicidade

No gol, Alisson segue como titular absoluto, e só ficou fora de jogos recentes por questões físicas. A defesa praticamente está definida, com Éder Militão cotado para assumir a lateral direita e a dupla de zaga formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães.

No meio-campo, Casemiro e Bruno Guimarães são considerados indiscutíveis. No ataque, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e o jovem Estêvão aparecem como peças certas, com Raphinha à frente na disputa com Rodrygo pela última vaga no time titular — o primeiro com mais presença ofensiva, o segundo com maior capacidade de articulação no setor criativo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026 e estreia no torneio contra o Marrocos, no dia 13 de junho. Depois, enfrenta o Haiti, no dia 19, e encerra a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24.

➡️ Aposte nas partidas do seu time!*

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O técnico destacou também a importância do planejamento logístico para a preparação da equipe nos Estados Unidos. O período pré-Mundial será centralizado em Nova Jersey, onde o grupo utilizará uma estrutura considerada ideal pela comissão técnica.

— Acho que neste momento temos uma logística muito boa, um fantástico centro de treinamento, hotel muito privado para trabalhar bem. A CBF nos permitiu tranquilidade para trabalhar bem para a Copa do Mundo, o que é muito importante. Como eu disse, nos preparamos com simpatia e otimismo — completou o treinador.