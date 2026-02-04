O Flamengo tentou a contratação de Jhon Arias, ex-jogador do Fluminense e atualmente no Wolverhampton Wanderers, da Inglaterra. O Rubro-Negro apresentou proposta para contar com o colombiano, mas obteve recusa da parte do jogador, conforme apurou o Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Os gols de Flamengo x Internacional: Borré e Arrascaeta marcam no Maracanã

Em resposta à oferta do Mais Querido, Arias e seu estafe afirmaram que o atleta não tem interesse em atuar pelo clube por conta da identificação construída com o rival tricolor. Os valores eram considerados altos pela diretoria rubro-negra, que estava disposta a investir pesado para trazer o meia ao Brasil.

Palmeiras e Fluminense disputam contratação de Arias

O Wolverhampton aceitou proposta enviada pelo Palmeiras por Jhon Arias, de 25 milhões de euros (R$ 155 milhões, na cotação atual), e reduziu as chances de o Fluminense, que possui prioridade para cobrir eventuais ofertas, repatriar o atacante.

continua após a publicidade

Apesar disso, a cúpula do Tricolor estuda formas de viabilizar o negócio sem comprometer o planejamento, e isso pode passar muito pela vontade do atleta. A diretoria mantém contato próximo com Arias e seu estafe, apostando na boa relação construída ao longo dos anos, para que o destino final no Brasil seja o Fluminense. Tudo depende dos Wolves, mas a expectativa é de que a vontade do atleta pese nas tratativas com os ingleses e ajude o Tricolor a construir um desfecho favorável.

🕹️Clique aqui para apostar em jogos do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Esse movimento do Fluminense é pensado, necessariamente, para cobrir a oferta do Palmeiras financeiramente. O Tricolor monta cenário, inclusive, para que Arias rejeite o Alviverde e fique na Europa. A ideia é que o colombiano volte ao Brasil só no meio do ano, com o destino sendo às Laranjeiras, mas por um valor menor e dentro da possibilidade do clube.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras😑