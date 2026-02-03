Romário é direto e descarta futuras lendas na atual Seleção Brasileira
Ex-jogador avalia a Seleção e não vê potenciais lendas no elenco atual
Sempre conhecido pela sinceridade sem rodeios, Romário deu uma forte declaração sobre a atual Seleção Brasileira. Entrevistado pelo Lance! durante o evento de lançamento da World Legends Cup, o Baixinho foi questionado se vê, no elenco atual, algum jogador com potencial para se tornar uma lenda do futebol brasileiro no futuro. Para Romário, a atual safra ainda não apresenta jogadores capazes de alcançar esse patamar histórico.
A declaração resume o olhar crítico do tetracampeão mundial sobre o momento da Seleção. Ídolo eterno do futebol brasileiro e um dos maiores camisas 9 da história, Romário não citou nomes quando questionado sobre o potencial dos jogadores da atual Seleção de se tornarem lendas do futebol um dia.
A resposta de Romário reflete um debate recorrente entre os fãs do esporte: a dificuldade do futebol brasileiro em produzir novos ídolos incontestáveis em meio a um cenário de pressão por resultados e carreiras cada vez mais aceleradas rumo ao futebol europeu.
Os concorrentes a camisa 9 da Seleção na Copa do Mundo
A menos de cinco meses da Copa do Mundo, a disputa mais acirrada na Seleção Brasileira é pela camisa 9. Se por um lado, nenhum nome conseguiu status de unanimidade, por outro, não faltam boas opções. Em solo brasileiro e europeu, velhos conhecidos recuperam a melhor forma, enquanto novatos chamam atenção. Em mais um episódio da série "Olho neles, Ancelotti!", o Lance! resume o momento dos maiores concorrentes, com destaque para as respectivas exibições mais recentes. 🟡 Clique aqui para continuar a leitura!
