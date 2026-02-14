Desde os anos 1990, brasileiros têm reforçado seleções em desenvolvimento e europeias, como Deco e Marcos Senna.

Ao todo, 39 jogadores representaram outros países, com destaque para Itália, Portugal, e Japão.

A presença de brasileiros em Copas do Mundo por outras seleções é um fenômeno histórico que começou nos anos 1930 com imigração.

A presença de brasileiros em Copas do Mundo vestindo camisas que não são a da Seleção Brasileira não é um fenômeno recente. Pelo contrário: ela acompanha a própria história do futebol mundial desde as primeiras edições do torneio, quando regras de nacionalidade eram mais flexíveis e a globalização do esporte ainda engatinhava. O Lance! lista os brasileiros que jogaram Copas do Mundo por outras seleções.

O Brasil sempre foi um dos maiores celeiros de talento do planeta. Naturalmente, muitos jogadores formados em solo brasileiro acabaram construindo suas carreiras fora do país, seja por imigração familiar, dupla cidadania, oportunidades esportivas ou decisões estratégicas de carreira. Em alguns casos, essas trajetórias culminaram na disputa de Copas do Mundo por outras seleções.

Esses jogadores não são exceções marginais. Alguns foram protagonistas absolutos de suas equipes, líderes técnicos e até campeões continentais, deixando marcas profundas nas histórias de países como Itália, Portugal, Espanha, México e Japão.

Ao todo, são 39 participações em Copas do Mundo envolvendo jogadores nascidos no Brasil ou formados no país que defenderam outras seleções. A seguir, a lista completa, organizada cronologicamente, acompanhada do contexto histórico que explica esse fenômeno.

Brasileiros que jogaram Copas do Mundo por outras seleções

O pioneirismo ítalo-brasileiro (1934–1962)

A primeira grande "exportação" brasileira em Copas ocorreu ainda nos anos 1930, ligada à imigração italiana. A Itália fascista de Mussolini adotou uma política ativa de convocar descendentes de italianos nascidos na América do Sul.

Em 1934, Anfilogino Guarisi, o Filó, foi campeão mundial pela Itália jogando como ponta-direita. Ele se tornou o primeiro brasileiro a disputar — e vencer — uma Copa do Mundo por outra seleção.

Esse movimento se repetiu em 1962, quando Angelo Sormani e José Altafini (Mazola) defenderam a Itália. Altafini, inclusive, havia sido campeão mundial pelo Brasil em 1958, tornando-se um caso único: campeão do mundo por um país e depois representante de outro em Copas.

Esse período reflete uma época em que identidade nacional no futebol estava profundamente ligada à ascendência familiar, e não apenas ao local de nascimento.

América Central, África e Ásia entram no mapa (1990–2002)

A partir dos anos 1990, o fenômeno ganha novas geografias. Em 1990, Alexandre Guimarães defendeu a Costa Rica, sendo peça importante na histórica campanha que levou o país às oitavas de final.

Nos anos seguintes, jogadores brasileiros passaram a reforçar seleções em desenvolvimento, como México, Tunísia, Japão e Bélgica. Zaguinho virou figura recorrente pelo México (1994 e 1998), enquanto Clayton atuou em duas Copas pela Tunísia (1998 e 2002).

O Japão, em especial, abriu espaço para brasileiros naturalizados, como Wagner Lopes e Alex Santos, refletindo o crescimento da J-League e a estratégia japonesa de acelerar seu nível técnico internacional.

Esses casos mostram um deslocamento claro: do critério étnico europeu para projetos esportivos nacionais baseados em desenvolvimento competitivo.

O auge europeu dos brasileiros: Portugal, Espanha e Itália (2006–2018)

A Copa de 2006 marca o ponto mais alto da presença brasileira em seleções europeias. Nesse Mundial, nomes como Deco (Portugal), Marcos Senna (Espanha), Pepe (Portugal), Liédson (Portugal), Cacau (Alemanha) e Sinha (México) dividiram os holofotes.

Marcos Senna foi um dos símbolos dessa geração. Volante cerebral, tornou-se titular absoluto da Espanha campeã da Euro 2008 e um dos pilares da transição que culminaria no título mundial de 2010.

Deco, por sua vez, foi o cérebro da seleção portuguesa por mais de uma década, enquanto Pepe se consolidou como um dos zagueiros mais vitoriosos da história recente do futebol europeu, disputando quatro Copas do Mundo por Portugal (2010, 2014, 2018 e 2022).

Na Itália, Thiago Motta representou uma nova leva de brasileiros formados no país, enquanto a Espanha passou a incorporar atletas com formação em clubes brasileiros e base europeia.

Casos sul-americanos e histórias singulares (2010–2014)

Além da Europa, brasileiros também se destacaram em seleções sul-americanas. Eduardo da Silva e Sammir defenderam a Croácia em 2014, enquanto Diego Costa optou pela Espanha, protagonizando uma das decisões de nacionalidade mais polêmicas da história recente das Copas.

O caso de Diego Costa simboliza uma nova era: jogadores formados no Brasil, mas desenvolvidos profissionalmente na Europa, optando por seleções que oferecem continuidade esportiva, estabilidade e projeto competitivo.

Nesse mesmo período, Pepe já se afirmava como um dos líderes de Portugal, enquanto jogadores como Benny Feilhaber (Estados Unidos) e Marcus Túlio Tanaka (Japão) reforçavam a diversidade geográfica do fenômeno.

A consolidação de brasileiros fora do Brasil no século XXI (2018–2022)

Nas Copas de 2018 e 2022, a presença brasileira em outras seleções se tornou algo quase rotineiro. Espanha, Portugal, México, Rússia, Polônia e Costa Rica contaram com jogadores nascidos no Brasil.

Thiago Alcântara e Rodrigo Moreno representaram a Espanha, enquanto Mário Fernandes defendeu a Rússia. Portugal manteve sua forte conexão com o Brasil, convocando Pepe, Bruno Alves, Matheus Nunes e Otávio.

O Mundial de 2022 consolidou Pepe como o brasileiro com mais Copas disputadas por outra seleção: quatro ao todo, um feito raríssimo no futebol mundial.

Lista completa – Copa por Copa (ordem cronológica)

1934 – Filó – Itália 1962 – Angelo Sormani – Itália 1962 – José Altafini (Mazola) – Itália 1990 – Alexandre Guimarães – Costa Rica 1994 / 1998 – Zaguinho – México 1998 / 2002 – Clayton – Tunísia 1998 – Wagner Lopes – Japão 1998 – Luís Oliveira – Bélgica 2002 / 2006 – Alex Santos – Japão 2006 – Sinha – México 2006 – Francileudo Santos – Tunísia 2006 – Marcos Senna – Espanha 2006 – Deco – Portugal 2010 / 2014 / 2018 / 2022 – Pepe – Portugal 2010 – Liédson – Portugal 2010 – Marcus Túlio Tanaka – Japão 2010 – Benny Feilhaber – Estados Unidos 2010 – Cacau – Alemanha 2014 / 2018 – Diego Costa – Espanha 2014 – Thiago Motta – Itália 2014 – Eduardo da Silva – Croácia 2014 – Sammir – Croácia 2018 – Mário Fernandes – Rússia 2018 – Thiago Alcântara – Espanha 2018 – Rodrigo Moreno – Espanha 2018 – Bruno Alves – Portugal 2018 – Thiago Cionek – Polônia 2018 – Celso Borges – Costa Rica 2018 – Giovani dos Santos – México 2018 – Jonathan dos Santos – México 2022 – Matheus Nunes – Portugal 2022 – Otávio – Portugal

O Brasil como formador global

Mais do que "perdas" para a Seleção Brasileira, esses casos revelam algo maior: o Brasil como formador global de jogadores. Técnicos, estilos, fundamentos e talentos exportados moldaram seleções inteiras ao redor do mundo.

Esses atletas carregaram consigo traços claros do futebol brasileiro — técnica, improviso, leitura ofensiva — mesmo quando vestiram outras camisas. Em muitos casos, ajudaram países a alcançar seus melhores desempenhos históricos em Copas do Mundo.

