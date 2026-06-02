Por que Modrić está jogando de máscara no amistoso entre Croácia x Bélgica?

Quem sintonizou no amistoso da Seleção Croata contra a Bélgica hoje reparou em um detalhe chamativo no principal astro do país. O meia Luka Modrić entrou em campo utilizando uma máscara facial preta, às vésperas da Copa do Mundo de 2026. O jogador utiliza o equipamento para proteger o rosto após ter sofrido uma lesão e passado por cirurgia recentemente.

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O meio-campista croata do Milan, Luka Modric, ajusta a máscara facial durante a partida do Campeonato Italiano entre Milan e Cagliari (Foto: Piero Cruciatti / AFP)

Modrić passou por uma cirurgia em abril após sofrer uma dupla fratura no rosto (osso zigomático) em um choque de cabeça com Manuel Locatelli, no clássico entre Milan e Juventus, e vem utilizando o equipamento desde que retomou os treinamentos para garantir total segurança na região.

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A proteção distribui o impacto de eventuais novos choques e permite que o camisa 10 dispute as partidas com total segurança enquanto o local cicatriza completamente.

Croácia e Bélgica chegam à Copa do Mundo com tranquilidade

A Croácia chega à Copa do Mundo respaldada por uma das melhores campanhas de qualificação de sua história recente. Dalic conduziu a seleção à liderança do Grupo I das eliminatórias europeias com sete vitórias em oito jogos, 26 gols marcados e apenas quatro sofridos.

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O único tropeço foi o empate sem gols com a República Tcheca em outubro de 2025, quando a liderança já estava assegurada.

A Bélgica também se classificou sem grandes sustos, liderando o Grupo J das eliminatórias e chegando ao torneio com um 7 a 0 sobre o Liechtenstein em novembro de 2025. Um placar que não reflete dificuldades, mas que deu ritmo ao grupo.

Rudi Garcia, que assumiu em janeiro de 2025 no lugar de Domenico Tedesco, teve apenas uma derrota nos primeiros dez jogos à frente dos Diabos Vermelhos, com destaque para o triunfo por 5 a 2 sobre os Estados Unidos em março de 2026.

Grupos de Croácia e Bélgica na Copa do Mundo

No Grupo L do Mundial, a Croácia terá pela frente Inglaterra, Gana e Panamá, com estreia marcada contra os ingleses em 17 de junho, em Dallas. Uma revisita à semifinal de 2018, quando os croatas eliminaram a Inglaterra e chegaram à final.

A Bélgica foi sorteada no Grupo G ao lado de Egito, Irã e Nova Zelândia. Um chaveamento favorável no papel, mas que exige boa largada para evitar pressão desnecessária.

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