Argentina x Cabo Verde: quem é a mulher com quem Lopes Cabral comemorou gol na Copa? Defensor da seleção africana marcou um golaço diante dos argentinos

Cabo Verde esteve muito perto de protagonizar uma das maiores surpresas da Copa do Mundo de 2026. O defensor Lopes Cabral marcou um golaço na prorrogação diante da Argentina e, na comemoração, deixou o gramado para correr em direção às arquibancadas e encontrar a namorada, Jayley da Cruz. O abraço entre os dois protagonizou uma das grandes cenas do Mundial e levou a torcida cabo-verdiana ao delírio.

Cabo Verde esteve muito perto de protagonizar uma das maiores surpresas da Copa do Mundo de 2026. O defensor Lopes Cabral marcou um golaço na prorrogação diante da Argentina e, na comemoração, deixou o gramado para correr em direção às arquibancadas e encontrar a namorada, Jayley da Cruz. O abraço entre os dois protagonizou uma das grandes cenas do Mundial e levou a torcida cabo-verdiana ao delírio.

Durante o trajeto, o jogador chegou a ser contido por seguranças, que tentaram fazê-lo retornar ao campo, mas ele insistiu até localizar a companheira. Ao encontrá-la, os dois se abraçaram de forma emocionada diante da torcida. Depois da comemoração, Lopes voltou ao gramado para celebrar o momento com os companheiros.

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O sonho, porém, durou pouco. Mesmo após o empate na prorrogação, Cabo Verde não conseguiu levar a decisão para os pênaltis. Minutos depois, o zagueiro Romero apareceu livre na área e marcou de cabeça o gol que garantiu a vitória da Argentina por 3 a 1 e a classificação da atual campeã mundial.

Campanha histórica de Cabo Verde

Apesar da eliminação, Cabo Verde deixa a Copa do Mundo com uma campanha que entra para a história do país. Em sua primeira participação em Mundiais, a seleção africana avançou à segunda fase de forma invicta em um grupo considerado um dos mais difíceis da competição.

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Os cabo-verdianos empataram com Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, terminaram na segunda colocação da chave com três pontos e conquistaram uma classificação inédita para a fase mata-mata.

A despedida veio diante da poderosa Argentina, mas com uma atuação que reforçou a campanha e ficará marcada para sempre na história das Copas.

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Lopes Cabral e namorada (reprodução instagram)

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