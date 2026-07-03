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Argentina x Cabo Verde: quem é a mulher com quem Lopes Cabral comemorou gol na Copa?

Defensor da seleção africana marcou um golaço diante dos argentinos

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
03/07/2026 21:59
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Lopes cabral abraço namorada (reprodução)
Lopes cabral abraço namorada (reprodução)
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Cabo Verde esteve muito perto de protagonizar uma das maiores surpresas da Copa do Mundo de 2026. O defensor Lopes Cabral marcou um golaço na prorrogação diante da Argentina e, na comemoração, deixou o gramado para correr em direção às arquibancadas e encontrar a namorada, Jayley da Cruz. O abraço entre os dois protagonizou uma das grandes cenas do Mundial e levou a torcida cabo-verdiana ao delírio.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Cabo Verde esteve muito perto de protagonizar uma das maiores surpresas da Copa do Mundo de 2026. O defensor Lopes Cabral marcou um golaço na prorrogação diante da Argentina e, na comemoração, deixou o gramado para correr em direção às arquibancadas e encontrar a namorada, Jayley da Cruz. O abraço entre os dois protagonizou uma das grandes cenas do Mundial e levou a torcida cabo-verdiana ao delírio.

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    • Durante o trajeto, o jogador chegou a ser contido por seguranças, que tentaram fazê-lo retornar ao campo, mas ele insistiu até localizar a companheira. Ao encontrá-la, os dois se abraçaram de forma emocionada diante da torcida. Depois da comemoração, Lopes voltou ao gramado para celebrar o momento com os companheiros.

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    O sonho, porém, durou pouco. Mesmo após o empate na prorrogação, Cabo Verde não conseguiu levar a decisão para os pênaltis. Minutos depois, o zagueiro Romero apareceu livre na área e marcou de cabeça o gol que garantiu a vitória da Argentina por 3 a 1 e a classificação da atual campeã mundial.

    Campanha histórica de Cabo Verde

    Apesar da eliminação, Cabo Verde deixa a Copa do Mundo com uma campanha que entra para a história do país. Em sua primeira participação em Mundiais, a seleção africana avançou à segunda fase de forma invicta em um grupo considerado um dos mais difíceis da competição.

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  • O zagueiro argentino número 6, Lisandro Martínez, comemora com seus companheiros o segundo gol de sua equipe durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Cabo Verde

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    • Os cabo-verdianos empataram com Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, terminaram na segunda colocação da chave com três pontos e conquistaram uma classificação inédita para a fase mata-mata.

    A despedida veio diante da poderosa Argentina, mas com uma atuação que reforçou a campanha e ficará marcada para sempre na história das Copas.

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    Lopes Cabral e namorada (reprodução instagram)
    Lopes Cabral e namorada (reprodução instagram)

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