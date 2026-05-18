Brasileiros mandam recado a Ancelotti após convocação da Seleção para Copa

Carlo Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá no fim da tarde desta segunda-feira (18). Depois do anúncio, torcedores mandaram um recado ao técnico italiano.

continua após a publicidade

Com algumas surpresas, Ancelotti definiu os 26 presentes na convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Neymar, um dos grandes mistérios antes da lista, foi chamado e representará a Amarelinha mais uma vez.

➡️Brasileiros reagem à ausência de Thiago Silva na Copa do Mundo: 'Merecemos'

➡️Igor Thiago vira assunto após convocação da Seleção Brasileira: 'Com medo'

Nas redes sociais, a repercussão da lista final foi grande. Milhares de torcedores mandaram recados a Ancelotti depois da convocação da Seleção para a Copa do Mundo. Veja alguns deles abaixo:

continua após a publicidade

Carlo Ancelotti na convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Veja comentários sobre o italiano

Com Neymar, Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

A lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 enfim foi divulgada no fim da tarde desta segunda-feira (18). Os 26 selecionados para representar a Amarelinha nos Estados Unidos, México e Canadá foram anunciados no Museu da Amanhã, no centro do Rio de Janeiro.

Com Neymar, a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo inclui jovens jogadores, com grande vigor físico, mas também jogadores experientes, com mundiais na bagagem, inclusive. O grande mistério também teve fim: o astro do Santos vai disputar sua quarta Copa do Mundo, se igualando ao Rei Pelé em número de mundiais disputados ao longo da carreira.

continua após a publicidade

Sem conquistar o título desde 2002, a Seleção vive a expectativa de quebrar o jejum de 24 anos, assim como a de 1994 quebrou com o brilho de Romário. Vini Jr, Raphinha, Endrick, Neymar, Luiz Henrique são alguns dos nomes que podem chamar a responsabilidade em 2026.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️Aposte em gols depois da convocação da Seleção Brasileira de Ancelotti para a Copa do Mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.