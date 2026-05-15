Narrador da Seleção na Copa fala de Luís Roberto: 'Irmão mais velho'

Durante o evento de lançamento da cobertura da Globo para a Copa do Mundo, Everaldo Marques respondeu ao Lance! sobre a expectativa de substituir Luís Roberto como principal narrador da emissora e da sua relação com o companheiro de profissão. O comunicador, que chegou ao grupo em 2020, foi o escolhido para ser a voz dos jogos da Seleção Brasileira com a ausência do colega por um problema de saúde.

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Confira a declaração de Everaldo Marques:

— É claro que eu fiquei espantado com a notícia da doença dele inicialmente, né? Que ele ia ter que se afastar para cuidar da saúde. E aí demorou uns 10 dias até eu saber que eu ia ser o narrador dos jogos. Eu estava, obviamente, sabendo que eu era uma das possibilidades, mas, quando veio a confirmação, fiquei muito feliz — iniciou o narrador.

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— E eu falei com o Luís, a gente troca mensagens praticamente todos os dias, mas eu falei com ele de viva voz três vezes: duas por telefone e uma pessoalmente. Eu fui visitá-lo, ele está aqui em São Paulo durante o tratamento, e a conversa não girou em torno de Copa. Não girou em torno das transmissões, do meu papel ocupando a vaga dele. Girou em torno do cuidado com ele, da saúde, como é que está a recuperação, como é que está o tratamento, como é que ele está vivendo o dia a dia — complementou.

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— Eu fui lá dar uma força como amigo, que é um amigo que eu tenho, considero como se fosse um irmão mais velho, a gente se conhece há mais de 20 anos. Então esse foi o foco das conversas que tive com ele — finalizou Everaldo.

Confira a entrevista em vídeo:

O narrador estará afastado nos próximos meses, ficando fora da Copa (Foto: Divulgação/Globo)

O que é neoplasia, doença que tirou Luis Roberto da Copa do Mundo?

Luis Roberto, principal narrador do grupo Globo, teve a sua ausência na Copa do Mundo confirmada no início de abril em decorrência de um problema de saúde. O profissional ficará afastado das transmissões do Mundial por conta da doença chamada neoplasia, que consiste em um crescimento desenfreado de células que podem gerar tumores.

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O diagnóstico veio em exames de rotina, que apontaram o problema na região cervical. Luis já está fora das atividades da emissora e neste momento está em fase final de avaliação para o tratamento médico.

Saiba mais detalhes da doença

Definida conceitualmente como uma proliferação celular anômala, a neoplasia manifesta-se por meio de tumores benignos ou malignos, surgindo muitas vezes sem causa aparente. Confundida com câncer, a enfermidade não necessariamente leva a esse diagnóstico. No caso de Luis Roberto, a neoplasia é na cervical, localizada na região do pescoço.

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As classificadas como benignas têm um crescimento mais lento e com um claro limite de ampliação celular, enquanto as malignas se expandem rapidamente e de maneira invasiva aos tecidos do corpo do paciente. Ambas podem surgir a partir de diversos sintomas, como febre, perda de peso e fadiga intensa. As informações são do "Instituto Vencer o Câncer".

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