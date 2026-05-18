Internautas dividem opiniões sobre astro do Flamengo na convocação: 'Vai ter'
Carlo Ancelotti divulgou os 26 convocados nesta segunda-feira (18)
- Matéria
- Mais Notícias
A lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo foi divulgada nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, pelo técnico Carlo Ancelotti. A presença do Lucas Paquetá, do Flamengo, chamou atenção de torcedores nas redes sociais, gerando uma divisão de opiniões sobre a convocação do meio-campista.
‘Entrada violenta’: Flamengo reclama da arbitragem e expõe machucado de Paquetá contra o Athletico
Flamengo
Paquetá vai para o jogo? Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Athletico
Flamengo
Mãe de Paquetá rebate críticas, apoia dancinhas e celebra sucesso de Vini Jr: ‘Tem que ter gol e comemoração’
Fora de Campo
Canhoto com 28 anos, Paquetá retorna a Copa do Mundo, o segundo Mundial de sua carreira. O atleta tem experiência em jogos do Brasil. Ele acumulou 61 jogos e 13 gols pela Seleção desde a estreia em 2018. No ano seguinte, o jogador fez parte do elenco campeão da Copa América 2019 sobre o Peru e disputou a Copa do Mundo do Catar em 2022.
Em 2026, o meio-campista voltou ao Rubro-Negro onde atuou em 20 partidas, marcou 7 gols e conquistou o Campeonato Carioca. No entanto, sua convocação ainda era incerta e chamou atenção dos torcedores. Veja a repercussão:
Os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
Goleiros
Defensores
- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Wesley (Roma)
- Douglas Santos (Zenit)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Léo Pereira (Flamengo)
Meio-campistas
- Casemiro (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Danilo (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
Atacantes
Rayan (Bournemouth)
Raphinha (Barcelona)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
Luiz Henrique (Zenit)
Vini Jr (Real Madrid)
Matheus Cunha (Manchester United)
Neymar (Santos)
Endrick (Lyon)
Igor Thiago (Brentford)
Seleção estreia dia 13 na Copa do Mundo
A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York. Além da equipe africana, o Brasil também joga contra Escócia e Haiti, no Grupo C.
➡️Narrador da Seleção na Copa, Everaldo fala de Luís Roberto: 'Irmão mais velho'
Antes do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda tem dois amistosos: dia 30, contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, já nos Estados Unidos. A final do Mundial, que terá um show no intervalo, está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium.
🤑 Aposte na Seleção Brasileira na Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias