A lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo foi divulgada nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, pelo técnico Carlo Ancelotti. A presença do Lucas Paquetá, do Flamengo, chamou atenção de torcedores nas redes sociais, gerando uma divisão de opiniões sobre a convocação do meio-campista.

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Canhoto com 28 anos, Paquetá retorna a Copa do Mundo, o segundo Mundial de sua carreira. O atleta tem experiência em jogos do Brasil. Ele acumulou 61 jogos e 13 gols pela Seleção desde a estreia em 2018. No ano seguinte, o jogador fez parte do elenco campeão da Copa América 2019 sobre o Peru e disputou a Copa do Mundo do Catar em 2022.

Em 2026, o meio-campista voltou ao Rubro-Negro onde atuou em 20 partidas, marcou 7 gols e conquistou o Campeonato Carioca. No entanto, sua convocação ainda era incerta e chamou atenção dos torcedores. Veja a repercussão:

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Os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Goleiros

1 . Alisson (Liverpool) 2 . Ederson (Fenerbahçe) 3 . Weverton (Grêmio)

Defensores

1 . Marquinhos (Paris Saint-Germain) 2 . Gabriel Magalhães (Arsenal) 3 . Bremer (Juventus) 4 . Danilo (Flamengo) 5 . Ibañez (Al-Ahli) 6 . Wesley (Roma) 7 . Douglas Santos (Zenit) 8 . Alex Sandro (Flamengo) 9 . Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

Casemiro ( Manchester United )

) Bruno Guimarães ( Newcastle )

) Fabinho ( Al-Ittihad )

) Danilo ( Botafogo )

) Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

Rayan (Bournemouth)

Raphinha (Barcelona)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Luiz Henrique (Zenit)

Vini Jr (Real Madrid)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar (Santos)

Endrick (Lyon)

Igor Thiago (Brentford)

Seleção estreia dia 13 na Copa do Mundo

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York. Além da equipe africana, o Brasil também joga contra Escócia e Haiti, no Grupo C.

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Antes do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda tem dois amistosos: dia 30, contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, já nos Estados Unidos. A final do Mundial, que terá um show no intervalo, está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium.

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