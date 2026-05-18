Ancelotti explica escolha de trio de goleiros: 'Experiência'

Carlo Ancelotti surpreendeu ao anunciar a lista de goleiros da Seleção para a Copa do Mundo. Alisson e Ederson eram nomes dados como certos, mas havia dúvida quanto ao terceiro goleiro. Bento era o mais cotado, Hugo Souza corria por fora e havia ainda John, que chegou a integrar o grupo da Data Fifa de novembro do ano passado. No fim, porém, o escolhido foi Weverton, do Grêmio.

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Com a escolha, o Brasil terá pela primeira vez na história o mesmo trio de goleiros em duas Copas consecutivas. Pesou na escolha a experiência dos três, mas Ancelotti deixou transparecer certa preocupação com a posição; afinal, o titular Alisson, que vem de lesão, não atua há mais de dois meses, Ederson passa por instabilidade e Weverton não foi chamado uma única vez pelo treinador.

— É um tema importante que nós tratamos. (Sobre Alisson), falamos com o Departamento Médico, falamos com o jogador. Ele se encontra bem, tomou mais tempo do que necessário para se recuperar bem. Com ele, estamos muito tranquilos neste sentido, porque fez uma muito boa recuperação. Agora vai jogar e, obviamente, tem 15 dias mais de tempo para se preparar para uma recuperação maior — sustentou Ancelotti.

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O técnico também falou sobre a escolha por Weverton, em detrimento a Bento ou Hugo Souza.

— O Weverton é um jogador experiente, que não precisamos testar. Não testamos, mas sabemos seu valor, e neste período podemos ter competição porque eles estão acostumados a esta situação. Sinto muito que outros não estejam aqui.

Treinador da Seleção trouxe surpresas para a lista da Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

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