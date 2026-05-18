Neymar é o 15º jogador do Santos convocado para uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira

Com o fim do mistério da convocação de Neymar para a próxima Copa do Mundo, o Santos celebrou a convocação do Menino da Vila pelas redes sociais e inclusive criou uma figurinha do craque, que não está no álbum oficial do Mundial.

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O camisa 10 será o 15º atleta brasileiro convocado do Peixe para uma Copa do Mundo e vai disputar a quarta Copa da carreira, sendo a primeira como jogador do Alvinegro Praiano. Ao todo, são 25 convocações do clube.

Pelé foi convocado quatro vezes jogando pelo Santos, Zito e Edu acumulam 3 cada, sendo os que mais compareceram no Mundial. Em 2010, Robinho foi o último representante brasileiro do Peixe em Copas.

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Desde o seu retorno ao Peixe, no dia 31 de janeiro de 2025, o camisa 10 atuou em 45 jogos. Marcou 18 vezes e distribuiu 9 assistências, totalizando 27 participações diretas em gols.

Ele também alcançou a marca de 10.º maior artilheiro da história santista, com 156 gols marcados, ultrapassando Tite (1951-1959/1963) e Camarão (1923-1934).

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Segundo o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, a escolha também teve como critério a experiência. O comandante ainda disse que enxerga o maior artilheiro da história da Amarelinha jogando no ataque e centralizado. Ancelotti ainda disse que pensou em Neymar não no banco de reservas, mas alguém que vá ajudar o time independente de quanto tempo estará em campo.

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O que disse o presidente do Santos sobre a convocação de Neymar?

Marcelo Teixeira acompanhou a cerimônia de convocação no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, ao lado do filho, Marcelinho. O dirigente santista celebrou a convocação do camisa 10 do Peixe.

— A convocação do Neymar é muito merecida. Nunca tivemos dúvida de que o projeto daria resultado, porque sabíamos da vontade que ele tinha de voltar ao Santos FC, ser feliz jogando futebol em sua casa e voltar a atuar em alto nível. A Seleção Brasileira precisa de um jogador do nível dele, e todos no clube estão muito felizes por ele ter alcançado esse objetivo - afirmou o presidente Marcelo Teixeira.

Santos celebra convocação de Neymar Jr. para a Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Jogadores do Santos que atuaram pela Seleção em Copas do Mundo

1958: Pelé, Zito, Pepe

1962: Pelé, Zito, Pepe, Coutinho, Gylmar, Mauro Ramos e Mengálvio

1966: Pelé, Edu, Lima, Gilmar, Zito

1970: Pelé, Clodoaldo, Carlos Alberto Torres, Edu, Joel Camargo

1974: Marinho Peres, Edu

2010: Robinho