A três meses do início da Copa do Mundo, as seleções classificadas para o torneio começaram a divulgar os uniformes que usarão na competição. O Brasil lançou seus modelos na última semana e estreará as camisas nos amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março. Outras equipes como Argentina, Alemanha e França também já apresentaram seus novos uniformes.
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A expectativa é que a maioria das seleções já utilize os novos modelos na Data Fifa de março, considerada o último teste antes da convocação final para o Mundial. A lista completa de uniformes das 48 seleções classificadas será atualizada à medida que novas camisas forem sendo oficialmente apresentadas.
continua após a publicidade Veja os uniformes de Seleções para a Copa do Mundo de 2026: Seleção Brasileira Seleção Brasileira - Uniforme I (Foto: Divulgação/Nike) Seleção Brasileira - Uniforme II (Foto: Divulgação/Nike) África do Sul África do Sul - Uniforme I (Foto: Divulgação) África do Sul - Uniforme II (Foto: Divulgação) Alemanha Alemanha - Uniforme I (Foto: Divulgação) Alemanha - Uniforme II (Foto: Divulgação) Árabia Saudita Arábia Saudita - Uniforme I (Foto: Divulgação) Arábia Saudita - Uniforme II (Foto: Divulgação) Argélia Argélia - Uniforme I (Foto: Divulgação) Argélia - Uniforme II (Foto: Divulgação) Argentina Argentina - Uniforme I (Foto: Divulgação) Argentina - Uniforme II (Foto: Divulgação) Austrália Austrália - Uniforme I (Foto: Divulgação) Austrália - Uniforme II (Foto: Divulgação) Áustria Áustria - Uniforme I (Foto: Divulgação) Áustria - Uniforme II (Foto: Divulgação) Bélgica Bélgica - Uniforme I (Foto: Divulgação) Bélgica - Uniforme II (Foto: Divulgação) Canadá Canadá - Uniforme I (Foto: Divulgação) Canadá - Uniforme II (Foto: Divulgação) Catar Catar - Uniforme I (Foto: Divulgação) Catar - Uniforme II (Foto: Divulgação) Colômbia Colômbia - Uniforme I (Foto: Divulgação) Colômbia - Uniforme II (Foto: Divulgação) Coreia do Sul Coreia do Sul - Uniforme I (Foto: Divulgação) Coreia do Sul - Uniforme II (Foto: Divulgação) Costa do Marfim Costa do Marfim - Uniforme I (Foto: Divulgação) Croácia Croácia - Uniforme I (Foto: Divulgação) Croácia - Uniforme II (Foto: Divulgação) Curaçao Curaçao - Uniforme II (Foto: Divulgação) Egito Egito - Uniforme I (Foto: Divulgação) Egito - Uniforme II (Foto: Divulgação) Equador Equador - Uniforme I (Foto: Divulgação) Equador - Uniforme II (Foto: Divulgação) Escócia Escócia - Uniforme I (Foto: Divulgação) Escócia - Uniforme II (Foto: Divulgação) Espanha Espanha - Uniforme I (Foto: Divulgação) Espanha - Uniforme II (Foto: Divulgação) Estados Unidos Estados Unidos - Uniforme I (Foto: Divulgação) Estados Unidos - Uniforme II (Foto: Divulgação) França França - Uniforme I (Foto: Divulgação) França - Uniforme II (Foto: Divulgação) Gana Gana - Uniforme I (Foto: Divulgação) Gana - Uniforme II (Foto: Divulgação) Holanda Holanda - Uniforme I (Foto: Divulgação) Holanda - Uniforme II (Foto: Divulgação) Inglaterra Inglaterra - Uniforme I (Foto: Divulgação) Inglaterra - Uniforme II (Foto: Divulgação) Japão Japão - Uniforme I (Foto: Divulgação) Japão - Uniforme II (Foto: Divulgação) Marrocos Marrocos - Uniforme I (Foto: Divulgação) Marrocos - Uniforme II (Foto: Divulgação) México México - Uniforme I (Foto: Divulgação) México - Uniforme II (Foto: Divulgação) Noruega Noruega - Uniforme I (Foto: Divulgação) Noruega - Uniforme II (Foto: Divulgação) Nova Zelândia Nova Zelândia - Uniforme I (Foto: Divulgação) Nova Zelândia - Uniforme II (Foto: Divulgação) Paraguai Paraguai - Uniforme I (Foto: Divulgação) Paraguai - Uniforme II (Foto: Divulgação) Portugal Portugal - Uniforme I (Foto: Divulgação) Portugal - Uniforme II (Foto: Divulgação) Senegal Senegal - Uniforme I (Foto: Divulgação) Senegal - Uniforme II (Foto: Divulgação) Suiça Suiça - Uniforme I (Foto: Divulgação) Suiça - Uniforme II (Foto: Divulgação) Uruguai Uruguai - Uniforme I (Foto: Divulgação) Uruguai - Uniforme II (Foto: Divulgação) + Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo! *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
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