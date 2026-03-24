A três meses do início da Copa do Mundo, as seleções classificadas para o torneio começaram a divulgar os uniformes que usarão na competição. O Brasil lançou seus modelos na última semana e estreará as camisas nos amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março. Outras equipes como Argentina, Alemanha e França também já apresentaram seus novos uniformes.

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A expectativa é que a maioria das seleções já utilize os novos modelos na Data Fifa de março, considerada o último teste antes da convocação final para o Mundial. A lista completa de uniformes das 48 seleções classificadas será atualizada à medida que novas camisas forem sendo oficialmente apresentadas.

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Veja os uniformes de Seleções para a Copa do Mundo de 2026:

Seleção Brasileira

Seleção Brasileira - Uniforme I (Foto: Divulgação/Nike)

Seleção Brasileira - Uniforme II (Foto: Divulgação/Nike)

África do Sul

África do Sul - Uniforme I (Foto: Divulgação)

África do Sul - Uniforme II (Foto: Divulgação)

Alemanha

Alemanha - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Alemanha - Uniforme II (Foto: Divulgação)

Árabia Saudita

Arábia Saudita - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Arábia Saudita - Uniforme II (Foto: Divulgação)

Argélia

Argélia - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Argélia - Uniforme II (Foto: Divulgação)

Argentina

Argentina - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Argentina - Uniforme II (Foto: Divulgação)

Austrália

Austrália - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Austrália - Uniforme II (Foto: Divulgação)

Áustria

Áustria - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Áustria - Uniforme II (Foto: Divulgação)

Bélgica

Bélgica - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Bélgica - Uniforme II (Foto: Divulgação)

Canadá

Canadá - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Canadá - Uniforme II (Foto: Divulgação)

Catar

Catar - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Catar - Uniforme II (Foto: Divulgação)

Colômbia

Colômbia - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Colômbia - Uniforme II (Foto: Divulgação)

Coreia do Sul

Coreia do Sul - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Coreia do Sul - Uniforme II (Foto: Divulgação)

Costa do Marfim

Costa do Marfim - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Croácia

Croácia - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Croácia - Uniforme II (Foto: Divulgação)

Curaçao

Curaçao - Uniforme II (Foto: Divulgação)

Egito

Egito - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Egito - Uniforme II (Foto: Divulgação)

Equador

Equador - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Equador - Uniforme II (Foto: Divulgação)

Escócia

Escócia - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Escócia - Uniforme II (Foto: Divulgação)

Espanha

Espanha - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Espanha - Uniforme II (Foto: Divulgação)

Estados Unidos

Estados Unidos - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Estados Unidos - Uniforme II (Foto: Divulgação)

França

França - Uniforme I (Foto: Divulgação)

França - Uniforme II (Foto: Divulgação)

Gana

Gana - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Gana - Uniforme II (Foto: Divulgação)

Holanda

Holanda - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Holanda - Uniforme II (Foto: Divulgação)

Inglaterra

Inglaterra - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Inglaterra - Uniforme II (Foto: Divulgação)

Japão

Japão - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Japão - Uniforme II (Foto: Divulgação)

Marrocos

Marrocos - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Marrocos - Uniforme II (Foto: Divulgação)

México

México - Uniforme I (Foto: Divulgação)

México - Uniforme II (Foto: Divulgação)

Noruega

Noruega - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Noruega - Uniforme II (Foto: Divulgação)

Nova Zelândia

Nova Zelândia - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Nova Zelândia - Uniforme II (Foto: Divulgação)

Paraguai

Paraguai - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Paraguai - Uniforme II (Foto: Divulgação)

Portugal

Portugal - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Portugal - Uniforme II (Foto: Divulgação)

Senegal

Senegal - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Senegal - Uniforme II (Foto: Divulgação)

Suiça

Suiça - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Suiça - Uniforme II (Foto: Divulgação)

Uruguai

Uruguai - Uniforme I (Foto: Divulgação)

Uruguai - Uniforme II (Foto: Divulgação)

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