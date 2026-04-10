Eventos gratuitos, como a Fan Village e festivais em ambas as cidades, oferecem opções de entretenimento acessíveis para os visitantes.

Torcedores devem se preparar para o intenso calor do verão, planejando passeios e transporte público, como o OMNY em Nova York e o Brightline em Miami.

Copa do Mundo de 2026 terá jogos em Nova York e Miami, com MetLife Stadium e Hard Rock Stadium recebendo partidas importantes.

A Copa do Mundo de 2026 vai transformar Nova York e Miami em dois dos principais epicentros do futebol global. O MetLife Stadium, localizado na vizinha East Rutherford (Nova Jersey), será o palco de oito jogos decisivos, culminando na grande final agendada para 19 de julho. Mais ao sul, o Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, receberá sete partidas, destacando-se como o cenário da disputa pelo terceiro lugar no dia 18 de julho. Para os torcedores brasileiros que acompanharão a seleção, os intervalos entre os jogos oferecem a oportunidade perfeita para explorar essas metrópoles vibrantes. No entanto, o intenso verão norte-americano exige um planejamento rigoroso que equilibre atrações turísticas, transporte público e orçamento. O Lance! apresenta um Roteiro de turismo em Nova York e Miami.

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Entre os meses de junho e julho, o clima dita o ritmo dos passeios. Em Nova York, os dias são marcados por temperaturas médias de 28°C e alta umidade, criando uma atmosfera abafada que pede caminhadas matinais e tardes em ambientes climatizados. Já em Miami, o cenário é de calor extremo, frequentemente superando os 32°C, acompanhado por tempestades rápidas no fim da tarde. O segredo para uma viagem confortável é usar roupas leves, abusar do protetor solar e manter a hidratação constante ao longo do dia.

Para facilitar a locomoção, as duas cidades passaram por atualizações importantes em seus modais de transporte. Nova York aposentou os antigos cartões físicos do metrô e implementou o OMNY, um sistema de pagamento por aproximação que aceita celulares e cartões de crédito. Além da tarifa base acessível, o sistema trava as cobranças após um limite de gastos semanal, garantindo viagens gratuitas depois disso. Em Miami, a grande novidade é a expansão do trem de alta velocidade Brightline até a estação Aventura, criando uma rota direta e confortável para quem precisa chegar aos arredores do Hard Rock Stadium sem enfrentar o trânsito pesado das rodovias.

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Longe das catracas dos estádios, a festa continuará nos eventos oficiais gratuitos. Nova York abrigará uma Fan Village no Rockefeller Center e um festival de 39 dias no Liberty State Park, em Nova Jersey, com vista privilegiada para a Estátua da Liberdade. Em Miami, o clima latino tomará conta do Bayside Marketplace, onde telões gigantes transmitirão os jogos com o oceano como pano de fundo. Essas ativações são excelentes opções para curtir o clima da Copa sem comprometer o orçamento destinado aos dias de turismo.

O planejamento tático para os dias de folga deve combinar essas opções gratuitas com os ícones de cada cidade. Com roteiros desenhados por região, alternativas econômicas de alimentação e atenção redobrada à segurança contra pequenos furtos, a experiência de acompanhar o maior evento esportivo do planeta se transforma, também, na viagem de uma vida.

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Roteiro de turismo em Nova York e Miami

Logística de transporte, clima de verão e a chegada aos estádios

Enfrentar o verão norte-americano durante a Copa exige uma adaptação inteligente da rotina. Em Nova York, o calor úmido torna as manhãs ideais para explorar parques e ruas, enquanto as tardes devem ser reservadas para museus com ar-condicionado. Em Miami, o sol escaldante e as chuvas torrenciais do fim do dia tornam indispensáveis o uso de protetor solar fator 50+, roupas com proteção UV e uma capa de chuva compacta na mochila. O Lance! apresenta um roteiro de turismo em Nova York e Miami.

A mobilidade em Nova York foi totalmente modernizada pelo sistema MTA com a adoção do OMNY. Cada viagem de metrô ou ônibus custa US$ 3, mas o grande trunfo para os turistas é o "fare cap" semanal: ao atingir US$ 35 em viagens usando o mesmo dispositivo ou cartão, todos os trajetos seguintes naquela semana tornam-se gratuitos. Para chegar ao MetLife Stadium a partir de Manhattan, a melhor opção é o trem NJ Transit saindo da Penn Station, um trajeto de cerca de 15 minutos que custa aproximadamente US$ 5.

Em Miami, a dependência de carros de aplicativo diminuiu com as novas rotas do Brightline. O trem de alta velocidade agora conecta Downtown Miami à estação Aventura — a mais próxima do Hard Rock Stadium — com passagens a partir de US$ 11. Alternativamente, os torcedores podem usar o Metrorail até a estação Golden Glades e pegar o shuttle oficial por cerca de US$ 10. Como os aplicativos como Uber e Lyft aplicam tarifas dinâmicas altíssimas logo após o apito final, priorizar a malha sobre trilhos é a estratégia financeira mais segura.

Transporte em Nova York: Sistema OMNY por aproximação com teto semanal de US$ 35 para viagens ilimitadas.

Sistema OMNY por aproximação com teto semanal de US$ 35 para viagens ilimitadas. Transporte em Miami: Trem Brightline ligando Downtown à estação Aventura a partir de US$ 11.

Trem Brightline ligando Downtown à estação Aventura a partir de US$ 11. Deslocamento seguro: Chegue aos estádios com duas horas de antecedência para evitar os gargalos de segurança.

As principais atrações de Nova York nos dias sem jogos

Como o MetLife Stadium está localizado no estado vizinho de Nova Jersey, a logística de turismo deve ser concentrada nos bairros de Manhattan ou do Brooklyn para evitar longos deslocamentos de trem durante as folgas. O Central Park desponta como o refúgio perfeito contra o asfalto quente. Alugar uma bicicleta por cerca de US$ 15 a hora permite cruzar o parque do Columbus Circle, no sul, até o Harlem Meer, no norte, parando em ícones como o Bethesda Terrace e a Bow Bridge.

Na parte da tarde, uma excelente rota é caminhar pelo High Line, um parque linear construído sobre uma antiga via férrea elevada que cruza a zona oeste de Manhattan. O trajeto termina estrategicamente no Chelsea Market, um polo gastronômico onde é possível fazer uma refeição rápida e de qualidade gastando entre US$ 15 e US$ 25. Para escapar do ápice do calor, os museus do Upper East Side, como o Metropolitan Museum of Art (Met) e o Guggenheim, oferecem infraestrutura climatizada e acervos históricos espetaculares.

Além das atrações clássicas, a cidade estará respirando a Copa do Mundo. Entre os dias 4 e 19 de julho, o complexo do Rockefeller Center se transformará em uma Fan Village oficial, com telões gigantes, shows gratuitos e um jardim temático em homenagem aos campeões mundiais. Do outro lado do rio Hudson, o Liberty State Park, em Nova Jersey, promoverá um festival com vista direta para a linha do horizonte de Manhattan.

Natureza e alívio térmico: Aluguel de bicicletas no Central Park por US$ 15 a hora.

Aluguel de bicicletas no Central Park por US$ 15 a hora. Urbanismo e gastronomia: Caminhada pelo High Line com parada para almoço no Chelsea Market.

Caminhada pelo High Line com parada para almoço no Chelsea Market. Festa oficial: Fan Village gratuita no Rockefeller Center e no Liberty State Park.

O que fazer em Miami perto do Hard Rock Stadium

Localizado em Miami Gardens, a cerca de 25 quilômetros do centro da cidade, o Hard Rock Stadium exige que o torcedor aproveite as manhãs mais frescas e busque abrigo ou atividades na água durante as tardes tórridas. O distrito de Wynwood Walls é parada obrigatória. Repleto de galerias a céu aberto e murais em grande escala assinados por artistas internacionais, o local rende fotos incríveis e deve ser visitado logo no início do dia.

Para quem busca a clássica experiência litorânea, a faixa de areia de South Beach e a arquitetura Art Déco da Ocean Drive entregam o cenário perfeito. No entanto, é recomendável reservar cadeiras e guarda-sóis com antecedência nos clubes de praia, já que a demanda durante o torneio fará os preços dispararem. Se a chuva de fim de tarde aparecer, o Pérez Art Museum Miami (PAMM) é o esconderijo ideal, focando em arte contemporânea com vistas deslumbrantes para a Baía de Biscayne.

Longe das praias, o coração cultural da cidade bate em Little Havana. Uma caminhada pela Calle Ocho revela a autêntica herança cubana da região. Provar um café cortadito por US$ 3, observar as partidas no Parque do Dominó e visitar fábricas tradicionais de charutos entregam uma experiência rica em história e extremamente gentil com o bolso do turista.

Arte de rua: Visita matinal aos murais gigantes de Wynwood Walls.

Visita matinal aos murais gigantes de Wynwood Walls. Cultura caribenha: Passeio por Little Havana com café cubano e tradição na Calle Ocho.

Passeio por Little Havana com café cubano e tradição na Calle Ocho. Navegação: Passeio de barco pela Baía de Biscayne garante ventilação natural contra o calor.

Sugestão de roteiro tático para 3 dias de folga nas cidades

Se você tem dias livres alternados entre as partidas em Nova York, comece o Dia 1 com uma subida ao observatório Edge, no Hudson Yards, para uma visão 360 graus da cidade logo pela manhã. Siga pelo High Line até o Meatpacking District para almoçar. À tarde, pegue o metrô até o Financial District para visitar o Memorial do 11 de Setembro e a estação Oculus. Termine a noite assistindo a um musical da Broadway, comprando ingressos com até 50% de desconto nos quiosques da TKTS na Times Square.

No Dia 2, focado em Miami, dedique a manhã para explorar o Design District e a arte de rua em Wynwood. Siga para o Bayside Marketplace na hora do almoço, aproveitando a vista para a marina e os telões da Fan Fest. À tarde, a melhor maneira de fugir do trânsito é contratar um passeio de barco de 90 minutos pela Baía de Biscayne, que custa cerca de US$ 30. O fim de tarde pede uma caminhada pelo calçadão de South Beach.

O Dia 3 é ideal para explorar contrastes. Em Nova York, acorde cedo e cruze a Ponte do Brooklyn a pé ao amanhecer, evitando a multidão de turistas, e tome um café nos mercados independentes do bairro de Dumbo. Em Miami, reserve este dia para a imersão cultural em Little Havana ou para utilizar o trem Brightline e fazer um bate-volta rápido até as áreas comerciais e outlets da vizinha Fort Lauderdale.

Roteiro Dia 1 (NY): Hudson Yards, High Line, Memorial 11/09 e ingressos com desconto na Broadway.

Hudson Yards, High Line, Memorial 11/09 e ingressos com desconto na Broadway. Roteiro Dia 2 (Miami): Murais em Wynwood, almoço no Bayside e passeio de barco pela Baía de Biscayne.

Murais em Wynwood, almoço no Bayside e passeio de barco pela Baía de Biscayne. Roteiro Dia 3 (Mix): Travessia matinal da Ponte do Brooklyn ou imersão latina em Little Havana.

Alimentação econômica e segurança pública nos dias de folga

Manter o orçamento alimentar sob controle em duas das cidades mais caras dos Estados Unidos exige substituições estratégicas. Em Nova York, evite restaurantes convencionais na região da Times Square. Em vez disso, aposte nas clássicas fatias de pizza de calçada, que custam cerca de US$ 4, ou nos tradicionais carrinhos de comida Halal, que servem pratos generosos de arroz com frango ou cordeiro por volta de US$ 8. Em Miami, as áreas de Little Havana e Coral Gables oferecem pratos fartos de culinária latino-americana e caribenha por preços significativamente mais acessíveis do que os restaurantes da zona costeira de Miami Beach.

A segurança pública em ambas as cidades receberá reforço policial ostensivo para a Copa do Mundo. O turista brasileiro não deve se preocupar com crimes violentos, mas precisa redobrar a atenção contra furtos de oportunidade (os chamados pickpockets), que disparam em eventos de grande aglomeração.

A regra fundamental é manter mochilas e bolsas sempre à frente do corpo em estações de metrô lotadas e nas avenidas movimentadas, como a Ocean Drive. Além disso, o uso da tecnologia OMNY no celular evita que você precise manusear dinheiro vivo ou abrir a carteira no meio da rua. Por fim, compre ingressos para shows e atrações exclusivamente por vias oficiais, ignorando qualquer tipo de cambista nas imediações dos estádios ou pontos turísticos.