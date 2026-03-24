Palmeiras chega a 8 convocados com ida de Giay à seleção da Argentina

O Palmeiras atingiu a marca de oito convocados após Giay ser chamado pela Argentina para amistosos na próxima Data Fifa. O lateral-direito terá a companhia de Flaco López, artilheiro alviverde em 2026, no período.

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Giay assumiu a titularidade na lateral esquerda após o título do Campeonato Paulista, quando Khellven enfrentou desgaste físico após sequência de jogos. Ao todo, soma 12 partidas, sendo sete como titular, com 683 minutos em campo. O argentino ainda não registra gols ou assistências.

O defensor, inclusive, já estava na Argentina antes de ser convocado por Lionel Scaloni, o que facilita a logística para a integração ao grupo campeão mundial.

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- O meu greengo é Seleção! Augustín Giay foi convocado para os amistosos da Argentina contra a Mauritânia e Zâmbia na Data FIfa. Avanti, meu lateral! - celebrou o Palmeiras

Antes disso, o Palmeiras contava com representantes em outras três seleções sul-americanas, além da argentina. A novidade foi Maurício, recém-naturalizado paraguaio, chamado por Gustavo Alfaro.

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Carlo Ancelotti, por sua vez, não convocou jogadores do clube para a lista da Seleção Brasileira e justificou a ausência de Vitor Roque pela condição física do atacante, ainda abaixo de 100%, critério priorizado pelo treinador para a Copa do Mundo.

Giay, lateral do Palmeiras, foi convocado pela seleção da Argentina para os amistosos nesta Data Fifa (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

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Convocados do Palmeiras na Data Fifa

Argentina: Flaco López (atacante) e Giay (lateral-direito) Paraguai: Gustavo Gómez (zagueiro), Mauricio (meia-atacante) e Ramón Sosa (atacante) Colômbia: Jhon Arias (meia-atacante) Uruguai: Piquerez (lateral-esquerdo) e Emiliano Martínez (volante)

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