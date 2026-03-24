Palmeiras chega a 8 convocados com ida de Giay à seleção da Argentina
Lateral-direito terá a companhia de Flaco López no grupo liderado por Scaloni
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras atingiu a marca de oito convocados após Giay ser chamado pela Argentina para amistosos na próxima Data Fifa. O lateral-direito terá a companhia de Flaco López, artilheiro alviverde em 2026, no período.
+ Copa do Brasil 2026: Palmeiras conhece adversário na quinta fase
Giay assumiu a titularidade na lateral esquerda após o título do Campeonato Paulista, quando Khellven enfrentou desgaste físico após sequência de jogos. Ao todo, soma 12 partidas, sendo sete como titular, com 683 minutos em campo. O argentino ainda não registra gols ou assistências.
O defensor, inclusive, já estava na Argentina antes de ser convocado por Lionel Scaloni, o que facilita a logística para a integração ao grupo campeão mundial.
- O meu greengo é Seleção! Augustín Giay foi convocado para os amistosos da Argentina contra a Mauritânia e Zâmbia na Data FIfa. Avanti, meu lateral! - celebrou o Palmeiras
Antes disso, o Palmeiras contava com representantes em outras três seleções sul-americanas, além da argentina. A novidade foi Maurício, recém-naturalizado paraguaio, chamado por Gustavo Alfaro.
Carlo Ancelotti, por sua vez, não convocou jogadores do clube para a lista da Seleção Brasileira e justificou a ausência de Vitor Roque pela condição física do atacante, ainda abaixo de 100%, critério priorizado pelo treinador para a Copa do Mundo.
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
➡️ Aposte nos jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Convocados do Palmeiras na Data Fifa
- Argentina: Flaco López (atacante) e Giay (lateral-direito)
- Paraguai: Gustavo Gómez (zagueiro), Mauricio (meia-atacante) e Ramón Sosa (atacante)
- Colômbia: Jhon Arias (meia-atacante)
- Uruguai: Piquerez (lateral-esquerdo) e Emiliano Martínez (volante)
+ Abel entra em 'rotação' na Data Fifa, e Palmeiras avalia logística de convocados
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias