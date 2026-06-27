logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Croácia x Gana: veja os melhores momentos do jogo do grupo L da Copa do Mundo

Partida aconteceu no Lincoln Financial Field

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 20:17
Favorite o Lance! no Google

Croácia e Gana se enfrentaram neste sábado (27), na Filadélfia, em partida válida pela última rodada do Grupo L da Copa do Mundo. Os croatas venceram por 2 a 1 e garantiram a vaga na segunda colocação, atrás da Inglaterra que venceu o Panamá.

continua após a publicidade
  • Luka Modric durante partida contra a Gana na Copa do Mundo

    Modrić ultrapassa Maradona e atinge marca histórica em Copas do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

    O primeiro gol veio aos 31 minutos de jogo após chute rasteiro de Petar Sučić, que recebeu na intermediária e bateu cruzado de fora da área para superar o goleiro Benjamin Asare. Aos 28 da segunda etapa, Gana empatou com Derrick Luckassen após cruzamento de Ernest Nuamah. O gol chegou a ser revisado pelo VAR, mas a decisão a favor da equipe africana foi mantida.

    Já na reta final da partida, faltando sete minutos para o fim do tempo regulamentar, Nikola Vlašić fez de cabeça para a Croácia liderar o placar mais uma vez. Em escanteio cobrado por Luka Modric, gerado após uma grande defesa do arqueiro ganês, a seleção europeia garantiu a segunda colocação do Grupo L.

    continua após a publicidade
    Luka Modric durante partida contra a Gana na Copa do Mundo
    Luka Modric entrou no top 10 jogadores com mais partidas em Copas do Mundo (Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Como foi o jogo entre Croácia e Gana na Copa do Mundo?

    Tendo iniciado a rodada na terceira colocação e precisando confirmar a força do elenco comandado por Zlatko Dalic, a Croácia mudou totalmente de postura em relação ao jogo contra o Panamá. Pressão no campo de ataque, jogo mais distribuído e apostando nos espaços entre as linhas de marcação de Gana, postada sem bola com uma linha de cinco defensores e quatro à frente.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Com as melhores oportunidades, os europeus foram certeiros e saíram na frente. Gana deu espaço ao longo da primeira etapa, e Petar Sucic arriscou de longe para acertar o canto direito do goleiro Asare, que nada pôde fazer. A seleção africana acumulou erros no terço final diante de uma zaga bem postada.

    continua após a publicidade

    O segundo tempo reservou grandes momentos na decisão pelo segundo lugar do grupo. Gana passou a subir mais para o campo de ataque, levou muito perigo e conseguiu deixar tudo igual com Luckassen, em lance que chegou a ser revisado pelo VAR. Explosão na Filadélfia. Gana passava a Croácia novamente na classificação aos 29 minutos. Os africanos, no entanto, esqueceram de combinar com os adversários.

    Oito minutos mais tarde, a Croácia, que passou por maus bocados após levar o empate, utilizou a bola aérea e celebrou muito. Luka Modric cruzou na medida aos 37 para Vlasic, perto da marca do pênalti, cabecear no canto direito e colocar a equipe novamente na segunda posição.

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Harry Kane comemorando gol contra Panamá na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Balanço do Grupo L da Copa: Inglaterra no 'caminho' do BrasilHá 2 minutos
    Jogadores da Croácia comemorando gol que deu a vitória sobre Gana na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Croácia bate Gana em jogo emocionante e avança em segundo na Copa do MundoHá 7 minutos
    Lionel Scaloni observa treino da Argentina após vitória na estreia da Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Sem Messi, Argentina está escalada para encarar a Jordânia na Copa do MundoHá 10 minutos
    Camisa 9, Harry Kane corre para comemorar o segundo gol da Inglaterra sobre o Panamá
    Copa do Mundo 2026Dê suas notas: Inglaterra vence o Panamá com recorde de KaneHá 13 minutos
    Com gols de Bellingham e Kane, a Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0 pela Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Inglaterra vence Panamá e se classifica na liderança do Grupo L da CopaHá 19 minutos
    Harry Kane comemorando gol contra Panamá na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Kane marca mais um; saiba como está a artilharia da Copa do MundoHá 20 minutos

    Mais LANCE!

    De cabeça, Harry Kane faz o segundo gol da Inglaterra sobre Gana, na Copa do Mundo
    Harry Kane bate recorde na Copa do Mundo e se aproxima de Pelé
    Salah limpando o rosto do suor
    Salah sofre lesão e pode desfalcar Egito na 2ª fase da Copa
    Torcedores da Colômbia nos arredores do Hard Rock Stadium - Copa do Mundo 2026
    Colômbia transforma Portugal e Cristiano Ronaldo em visitantes na Copa
    Everaldo Marques narra os jogos do Brasil na Copa do Mundo
    Everaldo se 'desespera' com possível adversário do Brasil na Copa do Mundo
    Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K.
    Cristiano Ronaldo joga? Portugal define escalação contra a Colômbia
    Mãe de Cristiano Ronaldo manda recado antes de Portugal x Colômbia
    Luka Modric durante partida contra a Gana na Copa do Mundo
    Modrić ultrapassa Maradona e atinge marca histórica em Copas do Mundo
    Nico Williams irritou a torcida do Flamengo
    Torcida do Flamengo se irrita com fala de astro da Espanha: 'Chorão'
    Goleiro da Jordânia Yazeed Abulaila salta para fazer uma defesa na derrota para a Argélia na Copa do Mundo
    Entenda por que vencer não é a melhor opção em Áustria x Argélia
    Jogadores do Uruguai, de camisa azul, deixam o gramado cabisbaixos após o empate com Cabo Verde na Copa do Mundo
    Uruguai toma decisão severa e cancela voo fretado; jogadores voltam separados
    O goleiro Vozinha, de Cabo Verde celebra o empate contra a Espanha em Atlanta (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP
    Antes de definição do confronto, Vozinha queria jogar contra Messi: 'O melhor'
    Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K.
    Portugal já está classificado? Veja o que está em jogo contra a Colômbia
    Isak Hien sai de campo carregado pelos médicos da Suécia na partida contra o Japão na Copa do Mundo
    Suécia perde titular absoluto por lesão antes de jogo contra a França