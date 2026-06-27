Croácia x Gana: veja os melhores momentos do jogo do grupo L da Copa do Mundo Partida aconteceu no Lincoln Financial Field

Croácia e Gana se enfrentaram neste sábado (27), na Filadélfia, em partida válida pela última rodada do Grupo L da Copa do Mundo. Os croatas venceram por 2 a 1 e garantiram a vaga na segunda colocação, atrás da Inglaterra que venceu o Panamá.

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O primeiro gol veio aos 31 minutos de jogo após chute rasteiro de Petar Sučić, que recebeu na intermediária e bateu cruzado de fora da área para superar o goleiro Benjamin Asare. Aos 28 da segunda etapa, Gana empatou com Derrick Luckassen após cruzamento de Ernest Nuamah. O gol chegou a ser revisado pelo VAR, mas a decisão a favor da equipe africana foi mantida.

Já na reta final da partida, faltando sete minutos para o fim do tempo regulamentar, Nikola Vlašić fez de cabeça para a Croácia liderar o placar mais uma vez. Em escanteio cobrado por Luka Modric, gerado após uma grande defesa do arqueiro ganês, a seleção europeia garantiu a segunda colocação do Grupo L.

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Luka Modric entrou no top 10 jogadores com mais partidas em Copas do Mundo (Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Como foi o jogo entre Croácia e Gana na Copa do Mundo?

Tendo iniciado a rodada na terceira colocação e precisando confirmar a força do elenco comandado por Zlatko Dalic, a Croácia mudou totalmente de postura em relação ao jogo contra o Panamá. Pressão no campo de ataque, jogo mais distribuído e apostando nos espaços entre as linhas de marcação de Gana, postada sem bola com uma linha de cinco defensores e quatro à frente.

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Com as melhores oportunidades, os europeus foram certeiros e saíram na frente. Gana deu espaço ao longo da primeira etapa, e Petar Sucic arriscou de longe para acertar o canto direito do goleiro Asare, que nada pôde fazer. A seleção africana acumulou erros no terço final diante de uma zaga bem postada.

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O segundo tempo reservou grandes momentos na decisão pelo segundo lugar do grupo. Gana passou a subir mais para o campo de ataque, levou muito perigo e conseguiu deixar tudo igual com Luckassen, em lance que chegou a ser revisado pelo VAR. Explosão na Filadélfia. Gana passava a Croácia novamente na classificação aos 29 minutos. Os africanos, no entanto, esqueceram de combinar com os adversários.

Oito minutos mais tarde, a Croácia, que passou por maus bocados após levar o empate, utilizou a bola aérea e celebrou muito. Luka Modric cruzou na medida aos 37 para Vlasic, perto da marca do pênalti, cabecear no canto direito e colocar a equipe novamente na segunda posição.

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