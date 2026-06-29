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Argentina adota cautela com jogador, mas espera retorno contra Cabo Verde

Atleta foi preservado na vitória da Albiceleste sobre a Jordânia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 13:32
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Lionel Scaloni observa treino da Argentina durante a Copa do Mundo
Lionel Scaloni observa treino da Argentina durante a Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

A Argentina adota cautela com a recuperação do zagueiro Cuti Romero, mas espera o retorno do atleta contra Cabo Verde, segundo o "TyC Sports". Na 2ª rodada da Copa do Mundo, o defensor sentiu um incômodo no joelho direito na vitória da Albiceleste por 2 a 0 sobre a Áustria, sendo substituído e iniciando um tratamento com gelo na região.

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    No confronto com a Jordânia, Cuti Romero foi preservado pela comissão técnica, uma vez que a Argentina entrou em campo com a liderança assegurada. Nesse momento, o jogador é visto como dúvida para o duelo com Cabo Verde, mas Scaloni e sua comissão acompanham de perto a recuperação do atleta.

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    Os dois próximos treinos serão chaves para entender se Romero treinará com o elenco ou se fará um trabalho separado dos seus companheiros. Internamente, a Argentina confia que o zagueiro tem boas chances de retornar e até de iniciar o próximo jogo como titular ao lado de Lisandro Martínez, assim como foi nos dois primeiros jogos da Copa do Mundo.

    No entanto, a presença de Romero na equipe titular da Argentina ou não dependerá da evolução física do jogador na semana. Se não estiver 100%, Scaloni irá arriscar o atleta, e Otamendi iniciará o duelo contra Cabo Verde, assim como ocorreu durante a Jordânia.

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    Cuti Romero deixa o campo em Argentina x Áustria para a entrada de Otamendi após sentir incômodo no joelho direito
    Cuti Romero deixa o campo em Argentina x Áustria para a entrada de Otamendi após sentir incômodo no joelho direito (Foto: Michael Steele/AFP)

    Veja a provável escalação da Argentina contra Cabo Verde

    Com isso, a Argentina deve entrar em campo com Dibu Martínez; Molina, Romero (Otamendi), Lisandro Martínez, Tagliafico; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez e Almada.

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