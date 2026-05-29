Tottenham encaminha contratação de zagueiro fora de convocação da Argentina
Argentino deixa o Bournemouth após classificação histórica para a Europa League
O Tottenham está muito perto de anunciar a contratação do zagueiro Marcos Senesi. O jogador argentino de 29 anos assinará um contrato válido por quatro temporadas com a equipe do norte de Londres. Com o término de seu vínculo atual com o Bournemouth no fim de junho, o atleta chegará ao novo clube sem custos de transferência. A informação foi publicada pelo "The Athletic".
A equipe treinada por Roberto De Zerbi garantiu a permanência na Premier League apenas na última rodada da temporada. O Tottenham venceu o Everton por 1 a 0 e encerrou a competição dois pontos à frente do West Ham, que amargou o rebaixamento na 18ª colocação. O alívio no campeonato acelerou o planejamento interno para o mercado de verão. Agora, o clube também desponta como favorito para contratar o lateral-esquerdo Andy Robertson, que deixará o Liverpool após o fim de seu contrato.
No Bournemouth, Senesi construiu uma trajetória sólida desde a sua chegada em 2022. Ao todo, ele disputou 128 partidas, com seis gols e dez assistências. Na recém-concluída temporada 2025-26, o zagueiro atuou em quase todos os jogos da liga e ajudou o time a se classificar para a Europa League de forma inédita, sob o comando do técnico Andoni Iraola — que confirmou a sua saída da equipe em abril. O bom desempenho rendeu convocações para amistosos da seleção argentina, mas ele ficou fora da lista final do treinador Lionel Scaloni para a Copa do Mundo.
Reformulação na zaga e recado da diretoria
A movimentação rápida no mercado contrasta com a postura da diretoria do Tottenham no ano passado, quando o clube hesitou por semanas antes de substituir o ex-técnico Ange Postecoglou por Thomas Frank, antecessor de De Zerbi. A chegada de Senesi oferece uma alternativa de alto nível para o lado esquerdo da defesa, posição ocupada por Micky van de Ven.
A contratação eleva o número de zagueiros do elenco principal para cinco, em um ano sem disputas de competições europeias para os londrinos. O cenário abre a possibilidade para eventuais saídas no setor defensivo. O atual capitão Cristian Romero, por exemplo, criticou os diretores do clube de forma pública diversas vezes em 2026 e possui o seu futuro em aberto.
Em carta aberta aos torcedores divulgada nesta semana, o presidente não-executivo do Tottenham, Peter Charrington, prometeu construir um grupo com a mistura ideal de experiência, juventude e liderança. O executivo ressaltou o compromisso de investir em múltiplas janelas para reconstruir e equilibrar a equipe. A aquisição de Senesi representa o primeiro passo do diretor esportivo Johan Lange e do CEO Vinai Venkatesham para recuperar a confiança da torcida após uma temporada muito abaixo das expectativas.
