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Yamal fala sobre Bola de Ouro e avisa: 'Não vou implorar por nada'

Jogador também cutucou o Real Madrid em uma de suas respostas

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 10:23
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Yamal em entrevista coletiva antes da estreia do Barcelona na Champions League
Yamal em entrevista coletiva antes de duelo da Champions League (Foto: Josep Lago / AFP)

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (8), na véspera da estreia do Barcelona na Champions League, Yamal afirmou que não pretende fazer campanha para conquistar a Bola de Ouro. O atacante reconheceu que tem chances de receber o prêmio, mas disse estar satisfeito com o que construiu na temporada pelo clube e pela seleção espanhola.

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O jovem de 19 anos falou à imprensa no mesmo dia em que a France Football divulgou os indicados aos prêmios da Bola de Ouro. Questionado sobre a disputa, Yamal evitou tentar influenciar a votação e deixou a decisão nas mãos dos responsáveis pela escolha.

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— Não depende de mim, depende de vocês. O trabalho que fizemos com o Barcelona e com a seleção foi incrível. Acho que tenho muitas possibilidades porque fiz um grande ano, mas veremos. Não acredito que precise fazer campanha pela Bola de Ouro. Estou orgulhoso do que fiz com minha equipe e com a seleção. Não vou me colocar a implorar por nada — declarou.

O atacante também foi questionado sobre o fato de Dembélé não tê-lo colocado entre seus três favoritos ao prêmio. Yamal minimizou a situação e brincou com a amizade do francês com Mbappé.

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— Dembélé é amigo do Kylian, não? Não me importa. Estou muito contente com o ano que fiz — afirmou.

Yamal em entrevista coletiva antes de duelo da Champions League
Yamal em entrevista coletiva antes de duelo da Champions League (Foto: Josep Lago / AFP)

Yamal rebate Real Madrid após reclamações sobre arbitragem

A coletiva também teve espaço para uma resposta de Yamal ao Real Madrid. O atacante foi questionado sobre as reclamações relacionadas à arbitragem feitas pelo clube merengue e afirmou que a situação dos rivais não é uma preocupação do Barcelona.

— Se eles não ganham há dois anos, o problema é deles. Nós estamos felizes com a arbitragem. Não sei, eu os vejo felizes — disse.

A declaração aconteceu após Yamal ser perguntado sobre o debate envolvendo a arbitragem e as críticas que surgiram no Real Madrid. O camisa 10 do Barcelona evitou prolongar a discussão, mas deixou uma resposta direta ao rival. O espanhol ainda defendeu a importância da participação de todos os jogadores na pressão sem a bola, inclusive os principais nomes ofensivos.

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— Nos times que ganham títulos, todos pressionam. Basta olhar para o PSG. É preciso correr, independentemente de quem você seja. Se não correr, perde.

Champions é o principal objetivo do Barcelona

Apesar da repercussão em torno da Bola de Ouro, Yamal apontou a Champions League como a grande meta do Barcelona na temporada. A equipe estreia na competição nesta quarta-feira, contra o Feyenoord. O atacante afirmou que o torneio continental ocupa um lugar especial entre os objetivos do elenco e destacou a motivação do grupo para buscar o título.

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— É a grande meta. Não existe motivação maior. Todos estamos motivados e temos a competição na cabeça. É o torneio mais especial — disse.

Yamal também comentou sua condição de um dos capitães do Barcelona aos 19 anos. O jogador classificou a função como uma responsabilidade e afirmou que pretende corresponder à confiança recebida dos companheiros.

— É um orgulho ser capitão do Barcelona com 19 anos. Sou muito agradecido aos meus companheiros por terem me escolhido. Isso me faz sentir mais responsável e vou tentar dar o melhor para a equipe.

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Yamal também rejeitou qualquer preocupação sobre seu momento pessoal e afirmou viver uma fase de felicidade após a conquista da Copa do Mundo com a Espanha.

— Estou muito feliz. Não sei por que falaram tanto. Tenho 19 anos, acabei de ganhar uma Copa do Mundo e tive as melhores férias da minha vida. Nunca estive tão feliz quanto agora.

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