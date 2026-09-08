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Gabriel Sara volta à Champions pelo Galatasaray de olho em nova convocação para a Seleção

Meia brasileiro foi convocado por Ancelotti em março deste ano

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 19:32
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Gabriel Sara em ação pelo Galatasaray na champions
Gabriel Sara em ação pelo Galatasaray (Foto: Divulgação)


O meia Gabriel Sara volta a disputar a Champions League nesta quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), contra o Sporting, em Lisboa. O dia pode ter um significado diferente para o meia, pois, momentos antes da partida, Carlo Ancelotti anunciará a convocação da Seleção Brasileira para os próximos amistosos.

A partida marca o início de uma nova caminhada de Sara na principal competição de clubes da Europa. Na temporada passada, o brasileiro foi um dos destaques do Galatasaray na campanha que levou o clube às oitavas de final, encerrando um jejum de 12 anos sem alcançar essa fase do torneio.

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Destaque contra a Juventus

Um dos momentos mais marcantes de Gabriel Sara na última Champions aconteceu nos playoffs contra a Juventus. Na goleada por 5 a 2, que encaminhou a classificação do Galatasaray, o brasileiro marcou um gol, deu uma assistência e ainda foi eleito o melhor jogador da partida.

Para esta edição, o desafio será novamente grande. O Galatasaray terá pela frente adversários de peso na fase de liga, incluindo Barcelona, PSG e Aston Villa, além do Sporting já na rodada de abertura.

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— Eu curti muito minha primeira experiência. Só de entrar em campo e ouvir aquela música já é um sonho de criança realizado, poder marcar um gol então, é ainda mais especial. A atmosfera de um jogo de Champions com a torcida do Galatasaray é surreal — afirmou Sara.

O meia também projetou uma campanha ainda melhor nesta temporada.

— Acho que podemos fazer ainda mais nessa edição, temos jogos muito difíceis pela frente, mas é um jogo de cada vez, sempre com os pés no chão — completou.

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Gabriel Sara aparece entre os cotados para a Seleção

Além da estreia na Champions, Gabriel Sara vive a expectativa pela convocação da Seleção Brasileira. Ancelotti divulgará nesta quarta-feira (9) às 15h (de Brasília), a lista para os amistosos contra Austrália e Índia.

O jogador está entre os nomes cotados depois de receber sua primeira oportunidade com o técnico italiano em março. Na ocasião, foi chamado para os confrontos contra França e Croácia e fez sua estreia pela Seleção diante dos franceses.

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Os próximos compromissos do Brasil serão contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, em Townsville e Brisbane, respectivamente. Depois, a equipe encara a Índia, em 3 de outubro, em Calcutá.

Meia vive bom início de temporada na Turquia

O bom momento de Gabriel Sara também é sustentado pelos números. Em quatro partidas na temporada, o meia soma dois gols e duas assistências pelo Galatasaray. O gol mais recente foi justamente um dos mais importantes. Na última sexta-feira (4), Sara marcou um golaço de falta aos 45 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória do Galatasaray por 3 a 2 sobre o Istanbul Basaksehir, fora de casa.

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Atual tetracampeão turco, o Galatasaray lidera a competição nacional com 10 pontos e busca o inédito pentacampeonato.

Gabriel sara com prêmio da Champions League
Gabriel Sara com prêmio de homem do jogo na Champions League (Foto: Divulgação)

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