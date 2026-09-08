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Haaland brilha e garante vitória em estreia do City na Champions

Com dois gols do norueguês, o City estreia com vitória fora de casa na Champions League

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 18:23
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Haaland gritando
Haaland comemora gol pelo City (Foto: Miguel RIOPA / AFP)

O Manchester City começou a campanha na Champions League 2026/27 com o pé direito. Nesta terça-feira (8), a equipe inglesa venceu o Porto por 2 a 0, no Estádio do Dragão, em Portugal, pela primeira rodada da fase de liga. O grande destaque foi Erling Haaland, que marcou os dois gols do triunfo, um deles logo no início do segundo tempo e outro nos acréscimos.

Desde os primeiros minutos, o Manchester City mostrou superioridade e assumiu o controle da partida. Com maior posse de bola e presença constante no campo de ataque, a equipe inglesa conseguiu impor seu ritmo diante de um Porto que teve dificuldades para encontrar espaços e responder à pressão adversária. Apesar do domínio do City, o placar permaneceu zerado durante toda a primeira etapa. A equipe visitante criou as principais situações ofensivas, mas não conseguiu transformar a superioridade em gol antes do intervalo.

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Haaland brilha e marca duas vezes

A pressão do Manchester City finalmente surtiu efeito logo no começo da segunda etapa. Aos dois minutos do segundo tempo, Haaland apareceu para colocar os ingleses em vantagem, aproveitando a oportunidade para marcar o primeiro gol da equipe na Champions League 2026/27.

Com o 1 a 0 no placar, o Porto precisou se lançar mais ao ataque em busca do empate. O cenário, porém, continuou favorável ao City, que manteve o controle das ações e administrou a vantagem sem abrir mão de buscar o segundo gol.

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Quando o Porto já buscava uma última oportunidade para reagir, Haaland apareceu novamente. Já nos acréscimos do segundo tempo, o norueguês marcou pela segunda vez e decretou a vitória do Manchester City por 2 a 0.

Próxima rodada na Champions League

Manchester City e Porto voltam a campo pela Champions League no dia 14 de outubro, pela segunda rodada da fase de liga. O desafio do City será em casa, contra o PSG, em um dos grandes confrontos da próxima jornada. O Porto, por sua vez, terá um compromisso fora de casa e viajará à Espanha para enfrentar o Bétis.

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Haaland gritando
Haaland comemora gol pelo City (Foto: Miguel RIOPA / AFP)

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