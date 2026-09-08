Mbappé iguala recorde e Real Madrid vence na estreia da Champions
Mbappé iguala Raúl em vitória do Real Madrid sobre a Inter na Champions
O Real Madrid começou sua caminhada na fase de liga da Champions League com vitória e marca histórica. No Santiago Bernabéu, a equipe merengue venceu a Inter de Milão por 2 a 1, com gols de Kylian Mbappé e Federico Valverde. Além dos três pontos, o confronto ficou marcado pelo feito do atacante francês, que alcançou 71 gols na competição e igualou o ídolo espanhol Raúl González como o quinto maior artilheiro da história do torneio europeu.
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Apesar do resultado positivo para os donos da casa, o desenho da partida apresentou contornos de superioridade visitante. A Inter de Milão construiu as melhores oportunidades ao longo do jogo e manteve volume ofensivo alto durante grande parte do duelo na Espanha.
O destino do confronto, no entanto, acabou selado em dois momentos de desatenção da equipe italiana. Aproveitando falhas defensivas do adversário, o Real Madrid demonstrou eficiência máxima no ataque: Mbappé abriu o caminho para a vitória e Valverde ampliou a vantagem merengue para 2 a 0.
Já na reta final, a Inter de Milão reagiu e descontou com gol do lateral brasileiro Carlos Augusto. Apesar do tento descontado, o esforço da equipe visitante não foi suficiente para reverter o placar no Santiago Bernabéu antes do apito final.
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