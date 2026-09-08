João Gomes estreia com vitória e assistência na Champions League
Aston Villa venceu o Club Brugge por 3 a 2 fora de casa
O volante João Gomes teve uma estreia memorável na Champions League. O meio-campista brasileiro, contratado pelo Aston Villa nesta temporada junto ao Wolverhampton por 38 milhões de libras (cerca de R$ 260 milhões), foi titular e deu uma assistência na vitória da equipe inglesa sobre o Club Brugge por 3 a 2, no Jan Breydel Stadium, na Bélgica.
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Como foi a partida entre Club Brugge e Aston Villa?
O confronto começou movimentado. O Aston Villa abriu o placar logo aos 11 minutos do primeiro tempo com John McGinn. O Club Brugge reagiu e deixou tudo igual aos 19 minutos, com gol marcado por Hugo Vetlesen. A resposta do clube inglês, porém, veio de forma imediata e teve participação direta de João Gomes.
Apenas três minutos após o empate belga, aos 22, o volante ex-Flamengo serviu o argentino Emiliano Buendía, que recolocou os visitantes em vantagem no placar. Ainda no primeiro tempo, o atacante Nicolas Jackson ampliou a conta para o Aston Villa, marcando o terceiro gol da equipe.
Na etapa final, o Club Brugge diminuiu a diferença aos 16 minutos (61 minutos de jogo) com o atacante Tresoldi, mas a reação parou por aí. A partida na Bélgica contou ainda com a presença de outro brasileiro: o jovem atacante Alysson, ex-Grêmio, que saiu do banco de reservas no segundo tempo para fazer sua atuação pelo time belga.
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