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Ex-Atlético, Alisson vive auge no Shakhtar e mira estreia na Champions: 'Muito motivado'

Brasileiro de 20 anos vive grande momento na Ucrânia e terá o PSV como primeiro adversário na principal competição de clubes da Europa

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 07:00
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Alisson com camisa do Shakhtar
Ex-jogador do Atlético-MG e destaque da Libertadores, Alisson Santana em ação pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia (Foto: Divulgação/Shakhtar)

Alisson vive um dos melhores momentos desde que chegou ao futebol europeu. O brasileiro de 20 anos marcou mais um gol pelo Shakhtar Donetsk no sábado (5) e agora volta as atenções para um momento especial na carreira: a estreia na Champions League. O primeiro desafio será contra o PSV, na Holanda, na quinta-feira (10).

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O atacante ex-Atlético-MG foi decisivo na vitória do Shakhtar pelo Campeonato Ucraniano e encerrou a partida como melhor jogador do confronto. O desempenho reforça uma fase de destaque do brasileiro, que também foi eleito o melhor jogador do clube no mês de agosto.

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— Foi uma vitória muito importante para a gente se manter colado na liderança. Foi um jogo difícil, equilibrado, e fico feliz de ter conseguido marcar o gol que deu a vitória pra gente. O mais importante são os três pontos e seguir nessa boa sequência! — afirmou Alisson.

Sobre a estreia na Champions diante do PSV, em território holandês, Alisson destacou a qualidade do adversário e afirmou que o elenco já começa a preparação para o compromisso continental.

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— Na próxima semana a gente já pega o PSV, que dispensa comentários, são muito qualificados, então vamos aproveitar esse resultado de hoje, recuperar bem e começar a pensar nesse jogo lá na Holanda.

A estreia acontece em um momento de confiança para Alisson. Com gol recente, prêmio de melhor jogador do mês e boas estatísticas na temporada, o brasileiro chega à principal competição de clubes da Europa com a expectativa de manter o protagonismo que vem construindo no Shakhtar.

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— É uma competição que todo jogador quer disputar, e eu estou muito motivado. Espero poder fazer a diferença e ajudar o time mais uma vez!

Alisson vive grande fase no Shakhtar

Esta é a terceira temporada do brasileiro pelo Shakhtar. Desde que chegou ao clube, Alisson já disputou 42 partidas oficiais, com 10 gols e 12 assistências — são 22 participações diretas em gols.

Na atual temporada, os números também chamam atenção. Em oito jogos, o jogador soma quatro gols e três assistências, mantendo participação frequente nas ações ofensivas da equipe.

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O brasileiro também já deixou sua marca em competições europeias. Alisson é o recordista histórico do Shakhtar em participações em gols na Europa League, com oito contribuições em apenas cinco partidas: três gols e cinco assistências.

Títulos e crescimento na Ucrânia

Aos 20 anos, Alisson já conquistou dois títulos pelo Shakhtar. O primeiro foi a Copa da Ucrânia, em 2025, seguido pelo Campeonato Ucraniano, em 2026.

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Agora, o jogador terá pela frente o maior desafio de sua trajetória até aqui. A partida contra o PSV marcará sua primeira participação na Champions League, competição que o brasileiro trata como a realização de um sonho.

— Agora a gente já vira a chave, né? A Champions é uma competição diferente, com um nível muito alto, e é também a realização de um sonho pra mim. Estou muito animado, na expectativa pela nossa estreia e pra enfrentar tantos times extraclasse.

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Champions League: veja os jogos da primeira rodada

Rodada 1 — Champions League

8 de setembro

  • 13h45 — Club Brugge x Aston Villa
  • 13h45 — AEK x LASK
  • 16h — Porto x Manchester City
  • 16h — Borussia Dortmund x Villarreal
  • 16h — Lille x Real Betis
  • 16h — Real Madrid x Inter de Milão

9 de setembro

  1. 13h45 — Stuttgart x Viking
  2. 13h45 — Barcelona x Feyenoord
  3. 16h — PSG x Slovan Bratislava
  4. 16h — Napoli x Arsenal
  5. 16h — Liverpool x Atlético de Madrid
  6. 16h — Sporting x Galatasaray

10 de setembro

  • 13h45 — Fenerbahçe x Roma
  • 13h45 — PSV x Shakhtar Donetsk
  • 16h — Slavia Praga x Lens
  • 16h — Como x RB Leipzig
  • 16h — Manchester United x Sabah
  • 16h — Bayern de Munique x Bodo/Glimt

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