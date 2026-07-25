Com Neymar de volta, Santos busca reação no Brasileirão contra a Chapecoense Camisa 10 fará dupla de ataque com Gabigol

O Santos terá uma novidade de peso para tentar reagir no Campeonato Brasileiro. Depois de ser poupado da viagem à Venezuela para o duelo contra a Universidad Central, pela ida dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana, Neymar volta ao time titular neste sábado (25), diante da Chapecoense, às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada da competição nacional.

O camisa 10 foi preservado por controle de carga após a disputa da Copa do Mundo e não participou da goleada por 4 a 1 sobre o UCV. Durante a semana, porém, Neymar treinou normalmente com o restante do elenco e está à disposição do técnico Cuca para o confronto na Vila. A expectativa é que o atacante seja novamente o principal nome ofensivo do Peixe na tentativa de encerrar a sequência negativa no Brasileirão.

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O Santos chega ao duelo pressionado pela necessidade de somar pontos. Na retomada do campeonato após a pausa para a Copa do Mundo, a equipe foi derrotada pelo Botafogo por 2 a 1 e aparece na 15ª colocação, com 21 pontos. A vantagem para o Vasco, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, é de apenas um ponto. Uma vitória contra a Chapecoense, portanto, pode representar um alívio importante para o time santista na luta para se afastar da parte inferior da tabela.

Neymar retorna ao time titular

A volta de Neymar acontece justamente em um momento de cobrança sobre o Santos no campeonato nacional. O atacante, que permaneceu em preparação após o Mundial, será novamente a referência técnica de uma equipe que busca transformar o bom resultado obtido na Sul-Americana em uma reação também no Brasileirão.

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Cuca em derrota do Santos para o Botafogo (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Além do camisa 10, Cuca promove outros retornos importantes. Igor Vinícius, Willian Arão, Gabigol e João Schmidt voltaram a treinar normalmente depois de serem preservados ou de se recuperarem de problemas físicos e estão entre as opções para o confronto. O volante Gustavinho, por outro lado, segue fora. O jogador trata uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa direita e permanece em recuperação.

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Com as opções disponíveis, o Santos inicia a partida com Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; Willian Arão, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Barreal e Gabigol. A formação coloca Neymar em uma faixa mais central do setor ofensivo, com liberdade para participar da construção das jogadas e se aproximar dos atacantes.

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Chapecoense tenta reagir após sequência de derrotas

Do outro lado, a Chapecoense chega à Vila Belmiro em uma situação ainda mais delicada. O time comandado por Rafael Lacerda ocupa a última posição do Campeonato Brasileiro, com apenas nove pontos, e precisa de uma reação imediata para reduzir a distância em relação aos adversários que estão fora da zona de rebaixamento.

A campanha da equipe catarinense tem apenas uma vitória em 18 partidas, justamente contra o Santos, na estreia da competição. Depois daquele resultado, a Chapecoense acumulou seis empates e 12 derrotas. O momento recente é ainda mais preocupante: são cinco derrotas consecutivas no campeonato.

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A distância para o Grêmio, primeiro clube fora do Z4, já chegou a 12 pontos, o que aumenta a pressão sobre a equipe antes do confronto deste sábado. Para tentar surpreender o Santos, Rafael Lacerda escalou Matheus Aurélio; Bruno Tubarão, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Fernando; Camilo, David e Max Alves; Ênio, Kevin Ramírez e Bolasie.