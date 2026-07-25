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Santos x Chape registra 1º uso do impedimento semiautomático no Brasileirão

Athletico-PR x Internacional e Vasco x Mirassol também terão tecnologia neste sábado (25)

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 20:05
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Impedimento semiautomático sendo utilizado pela primeira vez no Brasileirão
Impedimento semiautomático sendo utilizado pela primeira vez no Brasileirão (Foto: Reprodução/Globoplay)

Foi a tecnologia do impedimento semiautomático que permitiu que o gol de empate da Chapecoense contra o Santos fosse validado com agilidade e precisão. O Peixe vencia o jogo por 1 a 0, com gol de Neymar, quando a Chape invadiu a área adversária, trocando passes, e deixou Marcinho em ótimas condições para apenas empurrar a bola para o fundo da rede.

O lance ajustado do gol de empate foi resolvido muito rapidamente com o uso da nova tecnologia.

Veja os gol de Santos x Chapecoense: Neymar marca, mas Chape vira

Os equipamentos que permitem o pleno funcionamento do impedimento semiautomático já foram instalados em todos os estádios da Série A. Desde o início do ano, a Genius Sport, empresa contratada pela CBF, trabalhou para aplicar a tecnologia nos estádios da elite do futebol brasileiro.

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Os passos para implementação foram dados ao longo de cerca de sete meses. Eles passaram por visita técnica, contratação, instalação, calibração, testes e validação até a estreia, neste sábado (25), nos jogos: Athletico-PR x Internacional, Santos x Chapecoense e Vasco x Mirassol.

Como funciona o impedimento semiautomático?

O impedimento semiautomático funcionará com apoio de 28 a 32 câmeras (iPhone 17 Pro Max) nos estádios para identificação da posição irregular no ataque. Em modelo 3D, opera a 100 quadros por segundo, acompanhando movimento da bola, momento do toque e posições de todos os jogadores em campo.

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A CBF destaca a inovação como um grande salto na qualidade das partidas. Com modelo aplicado na Premier League, Liga MX (México) e Pro League (Bélgica), os dados coletados apresentaram reeducação de 1/3 do tempo de definição dos lances.

Impedimento semiautomático foi apresentado na sede da CBF
Impedimento semiautomático foi apresentado na sede da CBF (Foto: Staff Images/CBF)

Vale destacar que a tecnologia é diferente da utilizada na Copa do Mundo, sem instruções por voz aos assistentes e sem decisões automáticas. As marcações sempre terão de ser validadas manualmente.

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Há ainda os cenários traçados para caso de falha do SAOT. Caso seja comunicado antes dos jogos que a tecnologia está fora do ar, seguirá o protocolo anterior, com as linhas de impedimentos traçadas. Já caso haja falha no momento do lance, o operador da Genius comunicará a mudança para a linha de impedimento, depois avisar a queda do sistema e, em seguida, treinadores, capitães e imprensa.

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