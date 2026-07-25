Brasileirão: números mostram evolução do Flamengo de Jardim e alimentam sonho pelo título Time carioca lidera diversos indicadores ofensivos e defensivos na competição

Carregando conteúdo exclusivo...

Se há algo que o Flamengo de Leonardo Jardim conseguiu construir desde a chegada do treinador, em março, foi regularidade. Os números ajudam a explicar por que, mesmo sete pontos atrás do Palmeiras na classificação, embora tenha um jogo a menos, a torcida rubro-negra ainda acredita que é possível buscar o título.

Desde que Jardim assumiu o comando da equipe, o Flamengo aparece entre os principais times da competição em diferentes indicadores. Além de liderar estatísticas ofensivas, também se destaca defensivamente. É justamente esse equilíbrio que chama atenção e alimenta a esperança de uma reação na reta final do torneio.

continua após a publicidade

O Flamengo é o líder em gols marcados, com 31, e também aparece na primeira colocação em conversão de chutes em gols, com 14%. A equipe ainda é a que precisa de menos finalizações para marcar: uma bola na rede a cada 5,1 chutes.

O desempenho ofensivo, porém, não se resume à capacidade de finalizar. O time de Jardim também lidera em passes certos no terço final do campo, com 1.763, e em grandes chances criadas por partida, com média de 2,7. São números que ajudam a explicar uma equipe capaz de controlar o jogo e encontrar diferentes caminhos para chegar ao gol.

continua após a publicidade

Pedro comemora gol pelo Flamengo contra a Chapecoense no Brasileirão (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

Consistência na defesa

Do outro lado do campo, a consistência também aparece. O Flamengo é o time que precisa de mais chutes dos adversários para sofrer um gol, com uma média de 17 finalizações. Além disso, lidera o ranking de partidas sem sofrer gols, com oito jogos, e aparece em segundo lugar entre as melhores defesas, com apenas 12 gols sofridos.

Ou seja: o Flamengo de Jardim consegue ser agressivo quando tem a bola e, ao mesmo tempo, resistente quando não a possui. É uma combinação que nem sempre é simples de alcançar e que pode ser determinante para uma equipe que ainda busca reduzir a distância para o líder.

continua após a publicidade

Nos pontos conquistados desde a chegada do treinador, também aparece na segunda colocação, com 33 pontos.

Confira os números

1° em gols (31) 1° em conversão de chutes em gols (14%) 1° em passes certos no terço final (1763) 1° em chutes para marcar gol (5.1) 1° em chutes para sofrer gol (17.0) 1° em jogos sem sofrer gol (8) 1° em grandes chances por jogo (2.7) 2° em menos gols sofridos (12) 2° em pontos (33)

Jardim durante partida do Flamengo pelo Brasileirão (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)

Vitória sobre a Chapecoense reforça evolução

A retomada do Brasileirão também trouxe um sinal positivo. Na primeira partida oficial após a pausa para a Copa do Mundo, o Flamengo goleou a Chapecoense por 4 a 0, em uma atuação que reforçou algumas das características apresentadas pela equipe ao longo do trabalho de Jardim.

O próximo jogo será diante da torcida rubro-negra. O Flamengo recebe o São Paulo no Maracanã, neste domingo, no primeiro confronto em casa após a paralisação. Será uma oportunidade para a equipe confirmar a evolução e transformar os bons números em uma sequência capaz de pressionar o Palmeiras.

continua após a publicidade

Intertemporada abriu novas possibilidades para Jardim

Além dos números do Brasileirão, a intertemporada também deixou sinais positivos. Durante os amistosos em Portugal e no duelo contra o Olimpia, Jardim teve a oportunidade de observar jogadores que ganharam espaço e passaram a ser alternativas.

Lorran, Wallace Yan e Johnny são alguns dos nomes que se destacaram durante o período. A ascensão desses jogadores aumenta as opções do treinador e, consequentemente, a capacidade de administrar uma temporada longa e com calendário cheio.

continua após a publicidade

Esse talvez seja outro ponto importante para entender o momento do Flamengo. Jardim não apenas conseguiu manter o time competitivo, mas também ampliou o leque de opções à disposição. Com jogadores importantes retornando de lesão e jovens ganhando confiança, o treinador começa a ter mais alternativas justamente na parte mais decisiva do ano.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

➡️ Aposte em jogos do Flamengo

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.