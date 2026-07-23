Dê suas notas: avalie os jogadores do Botafogo no empate com o Vitória Equipes ficam no 0 a 0 em partida atrasada da quarta rodada do Campeonato Brasileiro

O Botafogo pressionou, mas ficou no empate por 0 a 0 diante do Vitória nesta quinta-feira (23), no Estádio Nilton Santos, em jogo atrasado da quarta rodada do Brasileirão. O jogo ficou marcado pela volta de Danilo ao time alvinegro e pela atuação do goleiro rubro-negro Lucas Arcanjo. Na sua opinião, algum deles foi o grande destaque do jogo ou outro jogador brilhou mais? Avalie o desempenho dos jogadores:

Botafogo x Vitória: como foi o jogo?

Começo movimentado

Como esperado devido às características das duas equipes, um jogo muito estudado de ambas as partes e com lances perigosos dos dois lados. O Botafogo, com retornos de Montoro e Arthur Cabral, foi quem deu as cartas primeiro. Cabral arriscou de muito longe, mirando o ângulo superior esquerdo, e obrigou Lucas Arcanjo a fazer linda defesa. O Vitória, quando chegou com Renê, parou em ótima intervenção do goleiro Warleson, estreante na meta alvinegra.

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Em linhas gerais, a primeira parte do jogo foi marcada por muito equilíbrio. Se o Leão teve maior posse de bola, com 52%, foi o Glorioso quem acumulou mais chegadas, com sete finalizações e cinco escanteios. Ainda que a dupla de extremos (Villalba e Matheus Martins) pouco tenha rendido, nomes da parte criativa, como Medina e Montoro, articularam o jogo.

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Botafogo pressiona, e Danilo frusta o Palmeiras

Os donos da casa cresceram muito na segunda etapa e "incendiaram" a arquibancada do Nilton Santos, mas tiveram muita dificuldade para passarem por Lucas Arcanjo, destaque absoluto do Vitória. Os botafoguenses voltaram a festejar aos 21 minutos, quando Danilo saiu do banco de reservas e entrou em campo pela 13ª vez neste Brasileirão. Os torcedores presentes no Niltão aproveitaram para provocar o Palmeiras, que tentava a contratação do meio-campista.

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Apesar da festa da torcida e do ímpeto alvinegro em busca do gol, o zero a zero não saiu do placar no Nilton Santos. Assim, um ponto para cada lado.

Danilo em ação pelo Botafogo contra o Vitória (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

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